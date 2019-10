Tržni inšpektorat: pravice potrošnikov ob stečaju družbe se razlikujejo

Tržni inšpektorat je po novici, da jeAdria Airways vložila predlog za stečajni postopek družbe, objavil seznam pravic, ki jih imajo potniki ob stečaju letalske družbe. Kot opozarjajo na inšpektoratu, se pravice potrošnika razlikujejo glede na to, ali je potrošnik opravil zgolj nakup letalske vozovnice ali pa je letalski prevoz del paketnega potovanja.

Če je potrošnik kupil le letalsko vozovnico za lete, ki jih izvaja Adria Airways,in ti, glede na stečaj ne bodo izvedeni, lahko potrošniki svoje terjatve prijavijo v stečajni postopek. V primeru stečaja pravne osebe je rok za prijavo terjatev tri mesece od oklica začetka tečajnega postopka, ki bo predvidoma objavljen jutri, 2. oktobra 2019, na spletni strani Ajpesa. "O začetku tečajnega postopka in dokumentih, ki so potrebni za prijavo terjatev, bomo v nadaljevanju obvestili javnost," pojasnjujejo na inšpektoratu.

Potrošniki, ki so kupili paketna potovanja pri turističnih agencijah, kjer je poleg letalskega prevoza vključena tudi nastanitev in morebitne ostale storitve, pa se lahko za morebitne informacije obrnejo neposredno na turistične agencije, s katerimi imajo sklenjene pogodbe. Obstaja namreč možnost, da je agencija let kupila pri kakšnem drugem letalskem prevozniku in ne pri Adrii Airways in bo potovanje tudi nemoteno izvedla. Tudi v primeru, da je agencija let kupila pri Adrii Airways, to še ne pomeni, da potovanje ne bo realizirano. "Za izpolnitev take pogodbe odgovarja organizator potovanja in sicer ne glede na to, ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje," pojasnjujejo na inšpektoratu.