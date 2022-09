Tržni inšpektorat: Pri zalogah lesnih goriv nismo ugotovili kršitev

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov se namreč kot zavajajoča poslovna praksa šteje tista, ki vsebuje napačne informacije in je torej neresnična glede obstoja ali narave izdelka in glede glavnih značilnosti izdelka. "Sem spada tudi razpoložljivost izdelka, ki lahko potrošnika napelje k nakupu izdelka pod manj ugodnimi pogoji," je pojasnila glavna tržna inšpektorica Andreja But . Zakon za zavajajoče šteje tudi oglaševanje, ki z zavajajočo vsebino vpliva na ekonomsko obnašanje podjetij in škoduje konkurenci. Inšpektorji so tako preverjali logistična skladišča, trgovce na drobno, proizvajalce ter skladišča in veleprodajalce.

Tržni inšpektorat je poostren nadzor opravljal od 12. do 17. septembra, ko je preverjal stanje glede zalog lesnih energentov v skladiščih logističnih podjetij, pri večjih trgovcih na drobno in slovenskih proizvajalcih po Sloveniji. Kot so sporočili z gospodarskega ministrstva, predstavljata pravno podlago za nadzor in ukrepanje nad prodajalcem Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Ugotovili so, da nobeno od nadzorovanih podjetij ne zadržuje blaga v skladiščih iz špekulativnih razlogov. "Pomanjkanje lesnih energentov je posledica močno povečanega povpraševanja in omejitve izvoza energentov s strani držav, v katerih imajo slovenski trgovci dobavitelje, kot so denimo Bosna in Hercegovina, Srbija ter Madžarska," je pojasnila glavna tržna inšpektorica. Obenem trgovci zaznavajo velike potrebe po peletih v Italiji, Avstriji in Nemčiji, zato se ponudniki energentov (tako domači kot tuji) usmerjajo na tuje trge, kjer dosegajo višje cene.

Inšpektorji so preverjali razpoložljivost lesnih goriv v skladiščih logističnih podjetij, lastništvo teh goriv in čas dobave teh goriv v skladišče. Opravili so šest inšpekcijskih pregledov pri zavezancih, ki so imeli v skladišču lesna goriva ter 29 poizvedb pri različnih logističnih podjetjih, ki se ukvarjajo s skladiščenjem blaga.

Trgovci na drobno

Pri trgovcih na drobno so inšpektorji preverjali razpoložljivost lesnih goriv v prodajalnah, kdo so dobavitelji teh goriv, kakšna je prodaja in kakšna so morebitna odprta naročila, obvestila ter oglasna sporočila. Opravili so osem inšpekcijskih pregledov pri večjih trgovcih na drobno v Sloveniji, ki imajo v prodajnem asortimanu tudi lesna goriva – torej pelete, drva ali brikete.

Nadzor je pokazal, da imajo vsi prodajalci v prodaji pelete, pakirane v vreče po 15 kg, zaloga pelet v prodajalnah pa je od nekaj vreč do 60 ton. Peleti so dobavljeni iz Slovenije, BIH, Hrvaške, Avstrije in Nemčije. Nekateri trgovci omejujejo nakup na eno paleto (to je približno ena tona) oziroma na tri palete na gospodinjstvo. Prodaja je bila v zadnjem mesecu slaba, pri nekaterih prodajalcih v primerjavi z enakim obdobjem lani pa celo nižja. V samih prodajalnah odprtih naročil ni, oglasna sporočila so skladna z obstoječim stanjem in v nobenem primeru niso zavajajoča. Zaradi povišanja cen za zdaj ne zaznavajo povečanega povpraševanja, nobeden od zavezancev pa nima odprtih naročil za drva in brikete.

"Ugotavljamo, da pri samih prodajalcih na drobno večjega povpraševanja po lesnih gorivih ni, vse vrste goriv imajo na zalogi. Problem za slabo prodajo trgovci vidijo v visokih cenah, ki so v primerjavi z lanskim letom bistveno višje," pravi Butova.

Proizvajalci

Preglede so inšpektorji opravili tudi pri štirih proizvajalcih peletov, pri katerih so preverjali zaloge, odprta naročila in kdo so kupci. Ugotovili so, da vse zaloge sproti prodajo, večinoma znanim kupcem (trgovcem in velikim podjetjem), na skladiščih pa so le dnevne zaloge, ki čakajo na odpremo. Kupci so iz Slovenije, Italije in Avstrije, odprtih naročil imajo za nekaj mesecev naprej, končni potrošniki, ki jim prodajajo pelete, pa so stalne stranke.