Tržni inšpektorat: zakon merilca in inšpektorice ni razlog za izločitev iz postopka

Potem ko smo prejšnji teden poročali, da je tržna inšpektorica z območne enote Krško Romana Strnad , ki je med drugim odločala tudi v primerih pritožb zoper podjetje Secom iz Krškega, žena od enega od zaposlenih v podjetju – merilca, ki je na terenu obiskoval stranke in izvajal potrebne meritve, včasih pa celo v imenu podjetja od strank vzel predplačila, so nam s Tržnega inšpektorata RS odgovorili na nekaj naših dodatnih vprašanj, med drugim tudi na vprašanje, ali bi se morala inšpektorica zaradi sorodstvene povezave izločiti iz postopkov zoper Secom?

Kot odgovarja glavna tržna inšpektorica Andreja But , je odgovorna oseba v začetku septembra vodstvo Tržnega inšpektorata obvestila, da je njen mož zaposlen v podjetju Secom. Na vprašanje, ali ne bi bilo pravilno in higienično, da bi se Strnadova izločila iz postopkov in vseh primerov v povezavi s Secomom, na inšpektoratu odgovarjajo, da pravno podlago za odločitev o izločitvi uradne osebe iz postopka predstavlja 35. in 37. člen Zakona o splošnem upravnem postopku. V 35. členu tega zakona so taksativno našteti primeri, v katerih uradna oseba organa v posamezni zadevi ne sme opravljati dejanj v postopku, v zadevi pa tudi ne sme v odločiti.

2. Če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njo v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z njo živi ali je živela v izvenzakonski skupnosti.

"To so tako imenovani izločitveni razlogi, na podlagi katerih mora uradna oseba takoj (nemudoma) prenehati s kakršnimi koli opravili na zadevi ter o tem, da naj bi po njenem mnenju obstajal izločitveni razlog, obvestiti organ, ki je pristojen za odločanje o izločitvi," pojasnjuje glavna inšpektorica in dodaja, da v tem primeru kljub zakonski zvezi inšpektorice in merilca v podjetju izločitveni razlogi niso bili podani.

So nam pa na vprašanje, ali zoper Strnadovo in delo inšpektorata v Krškem v povezavi s Secomom in z njim povezanimi podjetji poteka notranji nadzor, odgovorili, da je Tržni inšpektorat sprožil nadzor nad delom uradne osebe, ki ga izvaja tričlanska komisija.

Skoraj leto dni od prvih prijav, vmes prodaja podjetja družini Žerjav

Prve prijave oškodovancev podjetja iz Krškega so na tržni inšpektorat romale že novembra in decembra lani, inšpektorat pa je v obravnavanih primerih ugotovil določene nepravilnosti in podjetju izdal upravno odločbo. Se je pa v zadnjih mesecih število prijav povečalo. Do 25. oktobra so na tržnem inšpektoratu prejeli že najmanj 30 prijav.

Oktobra letos je tržni inšpektorat zaradi številnih prijav in izvedenih inšpekcijskih postopkov javno objavil opozorilo bodočim strankam podjetja Secom in jim svetoval previdnost pri odločitvi za nakup stavbnega pohištva. Ugotavljajo namreč, da podjetje po oddanem naročilu in prejemu avansnega plačila za dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva le-tega v celoti ali deloma ne dobavi v predvidenih rokih oziroma ga ne dobavi niti kasneje. Prav tako potrošniku po odstopu od pogodbe zaradi nedobave stavbnega pohištva ne vrne plačanega avansa.

Lastnica Secoma je Manja Žerjav, zastopnik podjetja pa njen oče Mladen Žerjav. Žerjavova je februarja letos prevzela podjetje od ustanovitelja podjetja Stanislava Zdravka Puntarja, Žerjav pa je zastopnik podjetja že od novembra 2018. Nekateri so prepričani, da je prav njegov prevzem vodenja podjetja z več kot 30-letno tradicijo prinesel težave.

Za zdaj podjetje še ni v stečaju, od 3. novembra letos pa imajo zaprt bančni račun.