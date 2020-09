Tržnica fontan z domačo pivsko fontano in tremi vinskimi

Ko so v Žalcu odprli pivsko fontano, je bilo okrog tega mnogo polemik, zdaj pa je zgodba drugačna. Ne le da je obisk rekorden, po njihovem vzoru so pričele nastajati tudi vinske fontane. Prva je bila fontana Marezige, ki je zrasla na Primorskem, druga na Štajerskem v Vodulah in tretja na Dolenjskem v Šmarjeških Toplicah. Vse fontane pa so se zdaj skupaj predstavile na tržnici v Žalcu. Kljub temu da so na prireditvi zaradi korone veljali posebni ukrepi, so obiskovalci uživali.