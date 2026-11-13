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Podnevi tržnica, ponoči dirkališče: redarji letos izrekli več kot 300 ukrepov

Koper, 13. 11. 2026 07.00 pred eno minuto 6 min branja 0

Avtor:
Urša Zupan Kolbl
Skuterji na koprski tržnici

V uredništvu smo prejeli posnetke, ki so jim prebivalci mestnega jedra v Kopru priče skoraj vsak večer. "Pokriti del tržnice iz istrskega kamna, ki je namenjen pešcem, se spremeni v parkirišče in dirkališče mopedov!" Poleg hrupa, ki ga povzročajo, občane skrbi tudi, da povzročajo nepopravljivo škodo na istrskem kamnu. "Komunala ga čisti vsak dan, plačujemo pa mi. Zakaj že? Da navijajo motorje v prostoru, kjer odmeva kot na tekmi Moto GP!" Čeprav je problematika moteča, poškodb na kamnitem tlaku ne zaznavamo, prav tako nismo zaznali dodatnih potreb po čiščenju, odgovarjajo na Marjetici Koper.

Da vožnja z mopedi po omenjeni površini ni dovoljena in da takšno ravnanje predstavlja kršitev določb Zakona o pravilih cestnega prometa, potrjujejo tudi koprski policisti. Ti so v zadnjem letu prejeli več prijav, povezanih z vožnjo, parkiranjem mopedov in povzročanjem hrupa na območju pokritega dela koprske tržnice.

"Ob vsaki prijavi je bila na kraj napotena policijska patrulja, a v večini primerov policisti ob prihodu na kraj niso uspeli ugotoviti kršitev oziroma identificirati kršiteljev, saj so ti kraj zapustili pred njihovim prihodom. V posameznih primerih so bile ugotovljene kršitve cestnoprometnih predpisov, predvsem zaradi nepravilnega parkiranja in vožnje po površinah, ki niso namenjene prometu mopedov, zato so policisti zoper kršitelje ustrezno ukrepali," so sporočili s PU Koper.

Policisti na podlagi prejetih prijav ugotavljajo, da gre za ponavljajočo se problematiko, ki je izrazitejša v poletnih mesecih in ob koncih tedna. "Policija na tem območju izvaja redne nadzore, pri čemer sodeluje tudi z občinskim redarstvom. Prav tako bomo z nadzori nadaljevali in se še naprej odzivali na prijave občanov," zagotavljajo.

V desetih mesecih na Pristaniški ulici več kot 300 ukrepov zoper kršitelje

Poleg policistov je za nadzor nad nedovoljenim parkiranjem in vožnjo na teh površinah po Zakonu o pravilih cestnega prometa pristojno tudi redarstvo Medobčinske uprave Istre (MUI). "MUI nadzor izvaja s prisotnostjo občinskih redarjev na omenjenih lokacijah in s t. i. občinskim redarjem obhodnikom, ki v različnih časovnih terminih izvaja nadzor izključno peš, predvsem na površinah, ki so namenjene pešcem. O prisotnosti občinskega redarstva priča dejstvo, da je med 1. januarjem in 20. oktobrom letos samo na Pristaniški ulici, kar vključuje tudi območje tržnice, izreklo 301 ukrep zoper kršitelje," so nam povedali na Mestni občini Koper.

Prav tako so v Občinskem redarstvu MUI in Policijski postaji Koper uvedli mešane patrulje, katerih prvenstvena naloga je nadzor nad enoslednimi vozili in varnostjo pešcev v cestnem prometu. "Z uvedbo mešanih patrulj se je stanje nekoliko izboljšalo, z nadzorom pa bodo še nadaljevali," napovedujejo.

Župan mestne občine Koper je nedavno prav na to temo gostil sestanek s predstavniki stanovalcev, policije in Medobčinske uprave Istre (MUI). "V občinskem redarstvu MUI se s primeri vožnje s skuterji v starem mestnem jedru Kopra in okolici srečujejo zelo pogosto. Občinsko redarstvo v okviru kadrovskih zmožnosti in pooblastil deluje v smeri povečanja varnosti najšibkejših v prometu, predvsem pešcev in invalidov, zlasti tako, da iz prometa izloči posameznike, ki ne upoštevajo prometne signalizacije. Pri tem dajejo velik poudarek nadzoru površin, namenjenih predvsem pešcem, kamor spada tudi pokriti del tržnice, ter nadzoru motornih koles in koles z motorjem, ki te površine neupravičeno uporabljajo," so pojasnili. Spomnili so še, da je državni zbor prav na pobudo koprskega župana februarja letos sprejel novelo Zakona o voznikih, po kateri lahko mopede in skuterje s hitrostjo do 25 km/h vozijo le osebe, starejše od 15 let.

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Kaj pa čiščenje tržnice?

Z vprašanji glede čiščenja tržnice smo se obrnili na javno komunalno podjetje Marjetica Koper. Tudi tam pravijo, da so s problematiko vožnje in zadrževanja mladoletnih uporabnikov skuterjev na območju tržnice seznanjeni in jo obravnavajo že dlje časa, zato so sprejeli več preventivnih ukrepov. "Na različnih mestih tržnice so nameščene jasno vidne opozorilne oznake o prepovedi vožnje motornih vozil. O zaznanih kršitvah smo obvestili občinsko redarstvo. Dodatno se na območju izvajajo trije obhodi varnostne službe," pojasnjujejo.

Poudarili so, da imajo motorna kolesa in skuterji v neposredni bližini tržnice že zagotovljene ustrezne možnosti parkiranja. "Parkirna mesta so urejena ob parkirišču za taksije in na parkirišču za tržnico, kjer je motoristom omogočen prost dostop. Zato težava ni v pomanjkanju parkirnih površin za motorna kolesa, temveč predvsem v neupoštevanju pravil s strani posameznikov. Po naših opažanjih gre v obravnavanem primeru predvsem za mladoletne uporabnike skuterjev, ki se na območju tržnice zadržujejo in po njem vozijo, ne pa za običajno parkiranje motornih koles s strani motoristov."

Marjetica Koper v okviru svojih pristojnosti skrbi za redno čiščenje, urejenost in vzdrževanje območja tržnice. Odločanje o prometnem režimu oziroma dovoljenih načinih uporabe javnih površin pa je v pristojnosti Mestne občine Koper oziroma pristojnih občinskih organov, skladno z veljavnimi predpisi in upravljavskimi pristojnostmi. 

Čeprav je problematika za marsikoga moteča, pa zaradi nje ne nastajajo dodatne potrebe po čiščenju, še pravijo na Marjetici Koper. "Po naših dosedanjih opažanjih vožnja in občasno zadrževanje skuterjev na območju tržnice ne vplivata bistveno na obseg čiščenja in ne povzročata dodatnih stroškov, ki bi jih lahko neposredno pripisali tej dejavnosti. Redno čiščenje se izvaja vsakodnevno, tako v času obratovanja kot po njegovem zaključku, zato zaradi navedene problematike za zdaj ni bilo treba uvajati posebnega režima ali dodatnih aktivnosti čiščenja. Problematika je tako predvsem povezana z neustrezno uporabo javne površine, spoštovanjem postavljenih omejitev ter zagotavljanjem varnosti in nemotene uporabe prostora."

Pojasnili so, da se pokriti del koprske tržnice čisti vsakodnevno, pri čemer gre za ustaljen način vzdrževanja, ki se izvaja že najmanj 30 let. "V preteklosti se je čiščenje izvajalo celo v zgodnejših jutranjih urah kot danes. Poleg rednega jutranjega čiščenja se tržnica čisti tudi med dnevnim obratovanjem in po zaključku obratovalnega časa. S tem zagotavljamo ustrezno čistočo in urejenost prostora skozi ves dan, tako za prodajalce kot za obiskovalce tržnice."

Kot so našteli, redno čiščenje vključuje pometanje in odstranjevanje odpadkov, pobiranje smeti, praznjenje košev ter vzdrževanje čistoče pohodnih in drugih skupnih površin tržnice. "Poleg ročnega čiščenja se izvaja tudi strojno mokro čiščenje tal s čistilnim strojem, ki omogoča temeljitejše odstranjevanje umazanije in vzdrževanje kamnitih površin. Obseg in intenzivnost posameznih opravil se prilagajata dejanskemu stanju ter potrebam na terenu."

V poslovnih rezultatih strošek čiščenja tržnice ni prikazan ločeno, saj je vključen v stroške upravljanja oddelka Mestna tržnica in parkirišča. "Ocenjujemo, da za redno čiščenje mesečno namenimo delo najmanj dveh zaposlenih, letni strošek čistilnega materiala pa znaša približno 1.000 evrov. Dodatno višinsko čiščenje izvaja zunanji izvajalec, katerega strošek v letošnjem letu znaša 5.693,65 evrov."

Do sedaj na kamnitem tlaku niso zaznali poškodb, ki bi jih lahko neposredno pripisali vožnji skuterjev oziroma drugih motornih vozil. Prav tako zaradi tega ni bilo potrebe po posebnih sanacijskih posegih. "Kljub temu poudarjamo, da je vožnja motornih vozil na območju tržnice prepovedana, kar velja tudi za dostavna vozila. Površina namreč ni namenjena motornemu prometu. Prav z namenom preprečevanja nedovoljenega dostopa motornih vozil so bila ob Pristaniški ulici nameščena tudi cvetlična korita, ki fizično omejujejo možnost vožnje na območje tržnice. Za dostavo blaga prodajalcem oziroma branjevcem sta sicer urejeni ustrezni dostavni površini, in sicer na območju ob postajališču za taksije ter na dostavnem prostoru za tržnico. Tako je dostava omogočena brez potrebe po vožnji motornih vozil po osrednjem delu tržnice."

Na Marjetici Koper ob tem izpostavljajo, da ne gre za problematiko, ki bi bila omejena izključno na koprsko tržnico, saj se podobni primeri zadrževanja in vožnje mladih s skuterji pojavljajo tudi na drugih javnih površinah po Kopru. Napovedujejo, da bodo tudi v prihodnje v okviru svojih pristojnosti izvajali preventivne ukrepe, opozarjali na kršitve in sodelovali s pristojnimi službami pri zagotavljanju varne in urejene uporabe območja tržnice.

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