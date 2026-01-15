Naslovnica
Slovenija

'Tu smo zaradi ljudi, naše delo ne bo zastalo. Pika. Končna pika'

Izola, 15. 01. 2026 13.45 pred 1 uro 2 min branja 84

Avtor:
STA N.L.
Robert Golob in KPK

Vlada je prvič zasedala po ugotovitvah KPK o kršitvah integritete premierja Roberta Goloba. Te teme sicer niso odpirali, so pa koalicijski partnerji zadovoljni s prejetimi pojasnili, je zagotovil Golob. "Tu smo zaradi ljudi, naše delo ne bo zastalo. Pika. Končna pika," je pristavil v stilu sporočil, ki ga bremenijo kršitve integritete.

Predsednik vlade je po prvem zasedanju ministrskega zbora po ugotovitvah protikorupcijske komisije v zadevi Bobnar ocenil, da je bilo okoli tega veliko "medijskega trušča", a te teme na današnji seji vlade v okviru obiska vlade v obalno-kraški regiji niso omenjali.

"Koalicijski partnerji so zadovoljni z vsemi pojasnili, ki so jih dobili. Gremo naprej, delamo za ljudi," je zagotovil Golob. Pričakovanja po odprtem pogovoru o delovanju vladne koalicije do parlamentarnih volitev so namreč izpostavili zlasti v koalicijski SD.

Preberi še Svoboda v bran Golobu, Janša: Sodba bo padla, ker je KPK izločila bistvo

Premier Golob pa je v izjavi po obisku izolske bolnišnice izpostavil, da je bila današnja seja vlade namenjena ne le regijski problematiki, ampak predvsem problemom, s katerimi se ljudje vsakodnevno srečujejo, kot so krepitev javnega šolstva, javnega zdravstva, skrb za vode, zlasti morske vode.

"Mi smo tu zaradi ljudi, ne zaradi kogarkoli drugega in naše delo ne bo zastalo. Pika. Končna pika," je z nasmeškom sklenil premier v stilu, kot je zapisal tudi sporočila nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar, na podlagi katerih KPK ugotavlja kršitev integritete predsednika vlade.

Preberi še KPK: Golob kršil integriteto. Ta odgovarja: Edini očitek sta dva SMS-a

Komisija je namreč ugotovila, da je premier Golob z dvema sporočiloma, v katerih je nekdanji notranji ministrici Bobnar izrazil zaskrbljenost zaradi kadrovske slike v policiji, ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo ter s tem kršil integriteto.

Premier je v prvem sporočilu zapisal: "Jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. Dajva se ta teden dobiti samo na to temo. Poudarjam: resno zaskrbljen." V drugem pa: "Nič mi ni všeč. Ker se ni izvršilo nič od dogovora. Pika. Dokončna pika."

Golob je sicer že napovedal, da bo odločitev KPK sodno izpodbijal.

Preberi še Zakaj Golob ne bo odstopil? 'Integriteto sem si predstavljal popolnoma drugače'
rebert golob kpk integriteta vlada

Pomorski policisti bodo dobili čoln ribiških inšpektorjev, ti pa novega

Priča nesreče: Slišal sem eksplozijo in videl osebi, ki sta bežali po avtocesti

KOMENTARJI84

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
džonborno
15. 01. 2026 14.53
PIKA. KONČNA PIKA! Ta slogan je demonstracija narcisoidne osebnosti, ki ne dopušča odstopanj od lastnega razmišljanja! Je direktiva, s katero govornik želi pokazati svojo moč, vpliv in neomajnost. V resnici pa gre za zelo šibko in krhko samozavest, ki jo sesuje vsak povprečen manipulator ali pa karakterna oseba!
Odgovori
+1
1 0
Meee
15. 01. 2026 14.52
črno piko ima Golob na čelu!!!!!
Odgovori
+3
4 1
optimist11
15. 01. 2026 14.51
Danes je zena kot vzdrzevan druzinski clan dobila poloznico za dolgotrajno oskrbo. Letno bo cca. 70 Eur. Jaz sem v penziji...prav vesel sem, da bodo kmalu volitve.
Odgovori
+2
2 0
DJ-Pero
15. 01. 2026 14.51
Mi te imamo poln kufer! Tebe in tvoje črnolase spremljevalke!!! Pika. Končna pika.
Odgovori
+4
4 0
asgard
15. 01. 2026 14.51
Kakšno delo ? A to ste že kaj naredili razen škode državljanom ?
Odgovori
+2
2 0
Luna60
15. 01. 2026 14.51
Temu res ni pomoči. Ob takem lažnivcu živet je misija nemogoče. Še nutrija se mi smili, a vse odtehta denar, a ne tinca marinca
Odgovori
+3
3 0
proofreader
15. 01. 2026 14.50
Manj Golobovi delajo, manj škode naredijo.
Odgovori
+7
7 0
JApajaDAja
15. 01. 2026 14.50
pa tako samozavestno,arogantno je izjavljal, da bo svojo "ne vpletanje" dokazal na komisiji z dokumenti in pričami....že leta 2023....rezar-čaln slobodanof, ga še ni poklical na predstavitev dokazov?
Odgovori
+4
4 0
proofreader
15. 01. 2026 14.50
22. marca bo Goloba doletela sodba v imenu ljudstva.
Odgovori
+5
5 0
Luka40
15. 01. 2026 14.48
Je rekel gremo naprej. Koalicija je zadovoljna z obrazlago. Koalicija že, že.... Samo ostali DRŽAVLJANI NE!!
Odgovori
+7
7 0
igy02
15. 01. 2026 14.45
Tovariš Han je zadovoljen, da Golob ne laže vsak dan. Ampak samo vsak drugi dan😂😂😂
Odgovori
+10
10 0
Majzelj
15. 01. 2026 14.44
Naj mu nekdo iz zdravstva že končno pove, da ima resne težave.
Odgovori
+9
9 0
RB26DETT
15. 01. 2026 14.43
So tu zaradi ljudi ja - vseh sorodnikov in kolegov, ki si jih nastavili.
Odgovori
+11
11 0
ATOL17
15. 01. 2026 14.43
Vem samo to da sigurno ne bom volil Okocha - Nigerija....
Odgovori
+1
1 0
iziizi
15. 01. 2026 14.42
Korupcija vsloveniji ni slaba ker je zakonita
Odgovori
+8
8 0
Dunce
15. 01. 2026 14.41
Zna pa bit, da možak res verjame kar govori, to pa ni fajn. Kolumne od najdražje so pa itak super, oziroma kolumna, je le naporno...
Odgovori
+6
6 0
Rožle Patriot
15. 01. 2026 14.40
Tako vlado nam zavida cel svet, če ne že celo vesolje !!! ..... Kdor ne laže ni Holob .. frč, frč, frč !!! ..
Odgovori
+11
11 0
stoinena
15. 01. 2026 14.38
ta je kot pokvarjena plošča s temi populističnimi frazami, ki jih je nekje prebral in jih po potrebi trosi okrog.
Odgovori
+8
8 0
iziizi
15. 01. 2026 14.37
Kpkpk bi moral ti v enem mesecu vse napisat ne pa 3 leta zavlačevat in vlada bi morala takoj odstopit ker policist je vseeno katero stranko podpira samo da je pošten
Odgovori
+4
4 0
kryptix
15. 01. 2026 14.40
KPK je brezveze samo 50 ljudi plačujemo za brez veze. Velja za oba pola karkoli ugotovijo se ne zgodi nič.
Odgovori
+8
8 0
Solatko
15. 01. 2026 14.43
3 leta je metal polena pod noge kolob z prizožbami in odvetniki proti KPK
Odgovori
+3
3 0
Vesela Jasna
15. 01. 2026 14.49
Kaj pa ugotovijo? Nič. Zato se ukvarjajo par let z dvema sporočiloma, ki ne dokazujeta nič drugega, kot to, da šef ni zadovljen z opravljenim delom. V gospodarstvu so takšne komunikacije vsakodnevne. In bolj sočne. Res je škoda denarja, da se 50 ljudi tam valja in praska.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
