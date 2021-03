Tuberkuloza je poleg aidsa in malarije ena najbolj smrtonosnih nalezljivih bolezni

Leta 2005 je bilo obvezno cepljenje novorojenčkov proti tuberkulozi zaradi nizkega števila tuberkuloznih bolnikov v Sloveniji ukinjeno. V Sloveniji je v zadnjih letih število bolnikov s tuberkulozo vedno manjše, kar je posledica stalnega nadzora nad boleznijo, a to ne pomeni, da smo pred tuberkulozo povsem varni. Še vedno po svetu za tuberkulozo vsak dan umre skoraj štiri tisoč ljudi in dnevno zboli približno 28.000 ljudi.

Poleg aidsa in malarije je tuberkuloza ena najbolj smrtonosnih nalezljivih bolezni na svetu. Danes je z bacili tuberkuloze okuženih približno 1,7 milijarde ljudi. Na leto jih umre od dva do tri milijone, predvsem v državah v razvoju. Zaradi nje vsak dan umre skoraj štiri tisoč ljudi, dnevno pa jih za njo zboli približno 28.000. Slovenija na srečo spada med države z zelo nizkim številom bolnikov, saj je število iz leta v leto manjše, kar je tudi posledica izjemno dobrega nadzora nad boleznijo in lahke dostopnosti zdravljenja, opozarjajo na Kliniki Golnik, kjer zdravijo večino tuberkuloznih bolnikov.

icon-expand Okužba s tuberkulozo je lahko tudi usodna. FOTO: Dreamstime

Drugo ime za tuberkulozo je tudi jetika ali sušica, v preteklosti, ko še ni bilo zdravil, pa je imela bolezen izredno težek potek, ki se je velikokrat končal s smrtjo. Običajno okuži pljuča, lahko pa tudi druge telesne dele. Pogosto poteka kronično in s številnimi zapleti. Bolezen se lahko pojavi v kateri koli življenjski dobi. V večini primerov se širi s kašljanjem okuženih oseb oz. bolnikov. Ob tem se v zrak sproščajo drobne kapljice, ki vsebujejo bacil tuberkuloze. Ob vdihovanju okuženega zraka pride do vdihovanja bacila, ki se najpogosteje naseli v spodnjih delih pljuč – ti so največkrat primarno mesto okužbe. Poznamo zunajpljučno in pljučno tuberkulozo. "Znaki pogostejše, pljučne oblike so lahko kašelj, bolečina v prsnem košu, malo povišana telesna temperatura, ki traja več kot tri tedne, lahko tudi izkašljevanje krvi. Tem težavam se lahko pridružijo znojenje, otečene bezgavke, utrujenost, izguba telesne teže… Znaki zunajpljučne tuberkuloze pa so odvisni od prizadetega organa,"je izpostavil vodja lekarne Klinike Golnik, Janez Toni. Tuberkulozi se najlažje izognemo z zdravim življenjskim slogom, raznovrstno prehrano, ustrezno osebno higieno, redno telesno dejavnostjo, z dovolj kakovostnega spanca ter dodatno pazljivostjo, če potujemo v države, kjer je aktivna tuberkuloza pogosta. To so npr. države Latinske Amerike, Afrike in nekaterih delov Azije.

icon-expand Brazgotina na levi roki priča o cepljenju s cepivom proti tuberkulozi. FOTO: Dreamstime

Ste vedeli?

Do leta 2005 je bilo cepljenje novorojenčkov proti tuberkulozi v Sloveniji obvezno. Vsi, ki so bili cepljeni, so na nadlakti leve roke v nekaj dneh po cepljenju razvili gnojni mehurček, ki je čez čas počil, na mestu vboda pa je nastala večja brazgotina. Leta 2005 je bilo obvezno cepljenje novorojenčkov zaradi nizkega števila tuberkuloznih bolnikov v Sloveniji ukinjeno, saj je incidenčna stopnja (število novih bolnikov/leto) z 29/100.000 padla na 17/100.000 prebivalcev. Sedaj je cepljenje obvezno le za novorojenčke mater, ki so v nosečnosti ali med porodom prebolevale aktivno tuberkulozo, in za novorojenčke iz družin, ki so se v zadnjih petih letih pred rojstvom novorojenčka preselile iz držav z visoko incidenco tuberkuloze. Za ostale novorojence oziroma otroke do prvega leta starosti je na željo staršev cepljenje samoplačniško.

24. marca 1882 je nemški zdravnik Robert Kochprvi odkril povzročitelja, ki so ga najprej poimenovali Kochov bacil. Svetovna zdravstvena organizacija je zato ta dan razglasila za svetovni dan boja proti tuberkulozi. Slogan letošnjega svetovnega dneva se glasi Ura tiktaka in izpostavlja, da svetu zmanjkuje časa za ukrepanje in izpolnjevanje zavez za izkoreninjenje tuberkuloze, ki so jih sprejeli svetovni voditelji. To je še posebej pomembno v okviru pandemije covida-19, ki je ogrozila napredek na področju odprave tuberkuloze in onemogočila dostop do oskrbe teh bolnikov v skladu s prizadevanji Svetovne zdravstvene organizacije.

icon-expand Namški zdravnik in mikrobiolog Robert Koch je zaslovel z odkritjem povzročiteljev antraksa (1877), tuberkuloze (1882) in kolere (1883). Leta 1905 je prejel Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo. FOTO: Dreamstime