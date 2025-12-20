11. iskalna akcija neuspešna: prostovoljci, policisti, gasilci, droni, psi

Danes so organizirali že enajsto iskalno akcijo, a je bilo iskanje tudi tokrat neuspešno. Kaj se je zgodilo tiste usodne noči tako še vedno ni znano, ostaja pa upanje da je fant še živ.

Današnje iskalne akcije so se udeležili številni domačini, in tudi ljudje iz različnih krajev Slovenije. Vse udeležence so razdelili v več skupin v vsaki je bilo nekaj izurjenih ljudi, bodisi gasilcev, planincev, jamarjev.

"Dejansko bomo preiskali del od tam, ko je iskana oseba zapustila taksi, pa skoz do doma in okolico doma," je povedal Uroš Žibert, poveljnik Gasilskega poveljstva občine Žalec.

Teren je dokaj velik in tudi zelo razgiban, hribovit, gozdnat s potoki in reko Savinjo v neposrednji bližini.

Jaka se je iz Celja domov vračal sredi noči s taxijem, a je iz njega izstopil kilometer ali dva pred svojim domom. Naj bi bil na zadnje viden živ zjutraj okrog pol druge ure na tem mestu, kjer naj bi počival, videla pa naj bi ga dva, ki sta mu ponudila pomoč, a ju je zavrnil.

Tudi to območje so danes temeljito pregledali, kot še številna druga, ena manj, druga bol zahtevna.

Danes so iskalno akcijo končali, a so zagotovili, da bodo iskali vse tako dolgo dokler ga ne bodo našli.