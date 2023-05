'Tudi akademiki ne razumemo povsem, zakaj Chat GPT deluje tako dobro'

V zadnjih dneh in tednih so nas preplavile odmevne novice, ki temeljijo na umetni inteligenci. Skokovit napredek umetne inteligence, naprimer z orodjem ChatGPT, že povroča glavobol številnim univerzam, v tujini študentom uporabo ponekod celo prepovedujejo.

Chat GPT skoraj vsi že prav dobro poznamo. Odpremo spletno stran chatGPT in vpišemo ukaz "napiši esej, France Prešern, kulturni praznik". Dobro sekundo kasneje se esej piše sam, čeprav se dejansko ne. To je delo umetne inteligence, ki uporablja razum, se uči, načrtuje in je pri tem lahko kreativna. "Zgodilo se je, da me je na nekem forumu študent nekaj vprašal, pa nisem takoj odgovoril, ker je bilo že pozno. Do jutra je študent že objavil odgovor, ki ga je dobil od Chat GPT-ja, vse kar pa je meni preostalo pa je bilo komentiranje tega odgovora, ki pa je bil kar precej dober," je dejal profesor računalniške matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko, Andrej Bauer.

icon-expand Chat GPT FOTO: Shutterstock

Ne uporabljajo pa ga le študenti. Boštjan Golob, rektor univerze v Novi Gorici je pojasnil, da je dobil prošnjo za usposabljanje administrativnih sodelavcev za uporabo Chat GPT-ja na različnih področjih. Naval delavnic razumevanja Chata GPT vzbuja mešane občutke. Minuli mesec, je ena od švicarskih radijskih postaj poskusno 13 urni program oddajala izključno s pomočjo umetne inteligence prek robotov. Danes brez umetne inteligence ne bi imeli spletnega nakupovanja in oglaševanja, spletnih iskalnikov in prevajalnikov, pametnih telefonov in domov, ne bi poznali niti kibernetske varnosti in najbrž tudi navigacije ne. "Že pred tem je obstajal Copilot, ki programerjem pomaga programirati, to orodje pa zna rešiti vse izpite v 1. in 2. letniku na področju programiranja," je pojasnil Bauer. S pomočjo Chata GPT pa se lahko pogovarjate tudi kako postati Batman, prosite ga lahko tudi za recept. Z orodjem daLLE lahko postanete umetnik, čeprav ne uporabljate svinčnika ali čopiča. Ne gre pa za vprašanje ali bomo uporabljali ta orodja ampak za vprašanje kako jih bomo uporabljali, je prepričan Bauer.

icon-expand Chat GPT FOTO: Shutterstock

"Mislim, da je osebni stik zelo pomemben in bo morda celo postal nujen in to bo v kombinaciji z orodji izboljšalo kvaliteto učenja, se pa bomo mogli na to navaditi in potruditi. Ne pozabimo prihoda Googla in Wikipedije. Zahvaljujoč umetni inteligenci pa sledi tudi napredek v znanosti," je sklenil. Da so orodja lahko uporabna, menijo tudi na novogoriški univerzi vendar z razmislekom in odgovorno. Kako pa se življenje spreminjalo s tako naprednim orodjem je pojasnil Marko Grobelnik, strokovni direktor Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco, ki sodeluje tudi v laboratoriju za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Štefan in je bil gost v 24UR Zvečer. "Chat GPT je za čas našega življenja primerljiv z internetom, je velik skok, ki ga pa trenutno samo opazujemo," je pojasnil Grobelnik. Chat GPT srka svoje znanje iz baze podatkov, ki je ogromna, baza podatkov pa pomeni vse kar je digitalne vsebine na svetu, je razložil Grobelnik. "Človek lahko v svojem življenju prebere 100.000 strani je to samo kaplja v morje materiala, ki ga je ta sistem prebavil."

icon-expand Marko Grobelnik, strokovni direktor Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco FOTO: POP TV

Da bo Chat GPT tako dobro deloval je presenetilo marsikogar, tudi strokovnjake. Grobelnik je pojasnil, da je celotna znanost bila presenečena, da ta stvar tako dobro dela. "Še zdaj ne razumemo zakaj dela tako dobro." Grobelnik se je ozrl tudi na trg dela, za katerega je pojasnil, da se bo izrazito spremenil. "Spreminja se že zdaj, vendar potiho." Temu se po njegovih besedah, ne bomo mogli izogniti. Zaradi tega je veliko poklicev na udaru, Grobelnik je mnenja, da bodo na udaru predvsem tisti, ki imajo opravka z vsebino. "Pisanje, učenje, pa tudi novinarstvo, nekaj kreativne industrije bo najbolj na udaru, pa tudi šole, tam kjer gre bolj za mehko vsebino." "Na področju Chat GPT-ja prihaja do paradigmatske spremembe, ki na glavo postavlja trenuten način, ne popolnoma ampak v dobri meri. Najprej bo treba premisliti, veliko več bo tudi medčloveške interakcije in tudi večji poudarek bo na kritičnem razmišljanju, da učenec ali učitelj ne kritičnio sprejema podatke, ki jih računalnik daje sam od sebe," je pojasnil.