Tudi Bled zažarel v soju prazničnih luči

Praznične luči so zagorele tudi na Bledu. Kljub okužbam z novim koronavirusom so letos znova postavili zimsko pravljico, ki je zaradi razmer v lanski zimi ni bilo. Letos so jo sicer postavili v okrnjeni različici. "Koncertov žal ne bo, je pa zato na promenadi postavljena praznična vasica," so sporočili s Turizma Bed.

icon-expand FOTO: Miro Zalokar icon-chevron-left icon-chevron-right Vasica bo med tednom odprta ob popoldnevih, ob petkih, praznikih in koncih tedna pa od 11. do 21. ure. Organizatorji ob tem še sporočajo, da je promet na promenadi urejen enosmerno ter da poteka pod pogojem PCT. "V prihodnjem tednu pa se na Bledu obeta še eno, očem prijazno presenečenje," sporočajo. Tudi letos je na promenadi nabiralnik za pošto, ki pa ne bo namenjena Miklavžu, Božičku ali dedku Mrazu, pač pa ljudem, ki stanujejo v domu dr. Janka Benedika v Radovljici. "Pismo napišite ali narišite doma in ga oddajte v pravljičnem nabiralniku na Promenadi. Če želite sodelovati v nagradnem žrebu, na kuverto napišite še svoj naslov in elektronsko pošto," dodajajo.