Tudi Bunc ni priznal krivde v aferi Žilne opornice

Tožilec Luka Moljk kirurgu Matjažu Buncu očita, da je kot zdravnik v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana sprejel nedovoljeno darilo kot protiuslugo za pridobitev in ohranitev posla. Obtoženi je po besedah tožilca v okviru nabave žilnih opornic sodeloval kot strokovnjak in član razpisne komisije ter je dosegel, da je UKC Ljubljana naročal predvsem dva tipa žilnih opornic in je zato od dobavitelja prejel denarno nagrado v višini 21.700 evrov.

Znesek je bil razdeljen na več manjših delov, bila so posamična plačila od 1000 do 3200 evrov, ki so bila izvršena v obdobju od julija 2012 do februarja 2015, je pojasnil Moljk.

"Obtoženi je kot mnenjski zdravnik in kot priznani strokovnjak na tem področju sam v veliki meri uporabljal te žilne opornice, prav tako pa je njihovo uporabo spodbujal pri drugih zdravnikih, ki jim je bil mentor, jim je svetoval in je tudi s svojim vplivom pri drugih pospeševal prodajo, od katere je, poenostavljeno rečeno, prejemal provizijo," je poudaril tožilec.

Bunc na današnjem predobravnavnem naroku krivde ni priznal. Njegova zagovornica Nina Zidar Klemenčič je za STA poudarila, da "obtožnica predstavlja nekoherenten konstrukt, ki poskuša kriminalizirati ravnanje, ki je v tujini ne samo sprejemljivo, ampak celo zelo zaželeno".

To ravnanje je proktoriranje, kar pomeni, da izkušeni operaterji poučujejo manj izkušene operaterje o tem, na kakšen način se izvajajo določeni posegi, s kakšno tehniko in v katerih primerih je indicirana uporaba katerih medicinskih pripomočkov, je pojasnila.

Prav tako je zatrdila, da je obtožnica polna strokovnih nepravilnosti in da izhaja iz popolnoma napačnega in napačno razumljenega dejanskega stanja. Ocenjuje, da bo obramba v dokaznem postopku uspela ovreči vse navedbe iz obtožnice.

Odvetnica je na današnjem predobravnavnem naroku tako med drugim predlagala zaslišanje prič – vseh zdravnikov, ki so sodelovali pri proktorskem delu Bunca. Predlagala je tudi pridobitev nekatere dokumentacije iz celjske bolnišnice. Prav tako je predlagala imenovanje izvedenca interventne kardiološke stroke, ki bo po njenih besedah lahko povedal, da sta bila dva tipa žilnih opornic vstavljena le, ko je bilo to medicinsko indicirano.

Druga obtožena v zadevi Irma Košutar Gašparić, ki ji tožilstvo očita nedovoljeno dajanje daril, na predobravnavnem naroku prejšnji ponedeljek krivde prav tako ni priznala.