Da bi, kljub hudemu pomanjkanju sester in drugega kadra, nekvalificirani delavci delali v slovenskem zdravstvu, pa na Zbornici zdravstvene in babiške nege dvomijo. Postopki preverjanja izobrazbe in znanja so namreč strogi in natančni, pravijo. Tudi na Zavodu za zaposlovanje pojasnjujejo, da vlog za delovna dovoljenja za medicinske sestre skorajda ne prejemajo.

Trenutno v slovenskem zdravstvu primanjkuje vsaj 2000 tehnikov zdravstvene nege in diplomiranih medicinskih sester, 9000 omenjenih delavcev pa je starejših od 50 let, na pereč problem spomni predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika A žman: "Gre zagotovo v tem trenutku za ekonomsko nezanimivo delo z enormno odgovornostjo!"

V zadnjih petih letih so imeli na Zbornici 60 zahtevkov za vpis v register iz Bosne, Srbije in Hrvaške, predvsem tehnikov zdravstvene nege.

V primerjavi z Avstrijo, Nemčijo in Švico, kjer so pogoji dela in plačilo v omenjenem sektorju bistveno boljši, Slovenija ni ciljna država za delavce iz tretjih držav, pravijo tudi na Zavodu za zaposlovanje. In pokažejo - število vlog iz Bosne za delo v zdravstvu in socialnem varstvu je v zadnjih petih letih padlo iz 180 na 20, pri čemer številka zajema denimo tudi čistilke.

"V zadnjih treh letih je bilo izdano eno dovoljenje za eno medicinsko sestro. Praktično, tega osebja ni nič," pravi Miho Šepec iz Službe za zaposlovanje tujcev.

Kar seveda ne pomeni, da tujih delavcev ne potrebujemo in ne uvažamo - cenejša delovna sila je zanimiva predvsem za zasebnike. Po podatkih NIJZ je bilo pri nas konec leta 2017 v Bosni izobraženih 70 zdravnikov in 70 medicinskih sester. A da bi v naš sistem ob visokih zahtevah in preverjanju na zdravstvenem ministrstvu prihajali povsem neusobljeni delavci, Ažmanova težko verjame:"Tudi če bi nekdo ponaredil spričevalo, mora izkazati znanje, če drugje ne, pa na strokovnem izpitu. Ker gre vendarle znotraj Evropske unije za reguliran poklic."

Zdravniki pa morajo na Zdravniški zbornici pridobiti licenco.