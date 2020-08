Tudi če bo pouk na daljavo, so tokrat nanj bolje pripravljeni

Za zdaj velja da se s 1. septembrom v šole vračajo vsi učenci in dijaki. A če bi se v času šolanja kar koli spremenilo, med drugim tudi to, da bi se morali otroci izobraževati na daljavo, so na Arnesu zelo dobro pripravljeni. Načrtovana je nadgradnja videokonferenčnih storitev, ki bodo brezplačno namenjene vsem učiteljem in s pomočjo katerih bodo lahko predavali naenkrat vsem učencem v razredu in hkrati spremljali njihov odziv.

V sklopu programa Covid-19 – dodatna podporna IKT za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga financira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s štirimi milijoni evrov, so med drugim večkratno povečali zmogljivosti storitev omrežja Arnes, kot so Arnes učilnica, videokonferenca, splet, strežnik po meri in webmail, so sporočili iz Akademske in raziskovalne mreže Slovenije – Arnes.

V sklopu programa bodo z nakupom 4000 prenosnih računalnikov učencem, dijakom in učiteljem, ki nimajo primerne opreme, omogočili učenje in poučevanje na daljavo. FOTO: Dreamstime

V času epidemije koronavirusa, ko se je pouk iz razredov preselil v spletno okolje, se je pokazalo, da so učitelji uporabljali različne pristope za delo z učenci v spletnem okolju – elektronsko pošto, spletne učilnice in različne videokonferenčne storitve, tudi spletišča. Izkušnje in dobre prakse učitelji po navedbah Arnesa izmenjujejo tudi na spletu, na primer v Skupnosti SIO. Kot zelo pomembno so izpostavili nadgradnjo videokonferenčnih storitev. Tako teče tudi postopek nakupa licenc za enega najzmogljivejših videokonferenčnih sistemov v oblaku, ki bo s polnimi funkcionalnostmi brezplačno na voljo vsem učiteljem v osnovnih in srednjih šolah. Aplikacija omogoča hkratno prikazovanje kamer vseh učencev v razredu. "Prejeli smo ponudbi za licence sistemov Cisco Webex in Zoom. Naročilo za izbrani sistem bo predvidoma zaključeno v prihodnjem tednu," so navedli. Velik poudarek na izobraževanju učiteljev Na Arnesu se posvečajo tudi izobraževanju učiteljev, ki bodo znanje potrebovali za izvajanje izobraževanja na daljavo. Tako so že izvedli 69 delavnic v živo o rabi različnih storitev IKT, do konca avgusta pa jih bodo po napovedih še vsaj 220. Ocenjujejo, da bo vseh udeležencev okoli 3000. Avgusta so odprli tudi množične odprte spletne tečaje o različnih tematikah, na primer o rabi spletnih učilnic, mobilnih naprav, vodenju in upravljanju vzgojno-izobraževalnih zavodov, spletnemu anketiranju in podobno. Po podatkih Arnesa je trenutno prijavljenih več kot 1900 udeležencev. Pred nekaj dnevi so se na portalu SIO začeli Arnesovi webinarji z naslovom Zgodbe izza šolskih katedrov. Na njih bodo učitelji na hiter in učinkovit način spoznali različne vsebine s področja dela v spletni učilnici, naučili se bodo, kako izvedejo videokonferenco, posnamejo videovodič, pa tudi, kaj naj storijo ob prvem kontaktu z učenci pri izobraževanju na daljavo, so pojasnili v Arnesu. Prvega webinarja se je v živo udeležilo več kot 500 uporabnikov, posnetki bodo dostopni na portalu Arnes Video.

Arnes v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT-infrastrukture v vzgoji in izobraževanju SIO-2020 ureja tudi internetni dostop do brezžičnega omrežja vseh šol v Sloveniji. Do konca leta bo večina otrok v šolah po zagotovilu ministrstva imela širokopasovni dostop do interneta.