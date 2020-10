Kadrovska podhranjenost: zdravnikov za delo na intenzivni negi ne moremo dobiti čez noč

Pred dnevi je ortopedski kirurg Danijel Bešič Loredan kritiziral vlado in ministrstvo za zdravje, saj meni, da niso storili dovolj za pripravo na drugi val. "Mislim, da bi od 15. maja do 15. avgusta, torej v treh mesecih, morali obrniti zgodbo in umestiti covid-19 v naš zdravstveni sistem," je dejal v oddaji 24UR ZVEČER, kjer se je soočil z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem . " Zdaj pa imamo zdravstveni sistem, ki je na kolenih, zdravstveno nego, ki ne zdrži pritiska, in tempirano bombo v DSO-jih, kjer je kader prav tako na psu," še dodaja kirurg.

Če smo v prvem valu epidemije množično kupovali zaščitno opremo in ventilatorje za zdravljenje najbolj kritičnih primerov, ki potrebujejo več tednov zdravljenja na intenzivni negi, nas je zanimalo, kaj so pristojni naredili od maja do danes, ko imamo rekordne številke okuženih iz dneva v dan, da bi priskrbeli dovolj usposobljenega kadra.

Na vprašanje, zakaj nismo pred drugim valom, za katerega se je že junija vedelo, da bo prišel, in da bo še hujši, začeli usposabljati potrebnega kadra in bili tako ustrezno pripravljeni nanj, so nam odgovorili iz obeh največjih bolnišnic v Sloveniji, prav tako nam je odgovore posredovala Zdravniška zbornica Slovenije, zaenkrat pa na odgovore ministrstva za zdravje in Medicinske fakultete v Ljubljani še vedno čakamo.

Kot odgovarjajo v UKC Maribor, kjer predvidevajo, da v ostalih bolnišnicah ni nič bolje, presežka kadra enostavno ni. "V obeh intenzivnih enotah, ki sicer redno delujeta v UKC Maribor, je že več let velik primanjkljaj kadra - negovalnega in zdravniškega. Standardov intenzivne terapije, ko bi naj bila ena sestra na bolnika 24 ur na dan, pri nas nikoli nismo dosegli. Interesa za delo v intenzivni terapiji je zelo malo, kljub odprtim razpisom je novega negovalnega kadra malo, pa še ti velikokrat po letu ali dveh odidejo na drugo delovno mesto. Tudi zdravniki se praviloma ne odločajo za delo v intenzivnih enotah," pojasnjuje Alenka Strdin Košir , dr. med., specialistka interne medicine, specialistka intenzivne medicine in vodja Covid EIT. “Ob prvem valu epidemije smo nekaj kadra premestili z oddelkov in iz operacijskih dvoran v intenzivne enote, kar je bilo možno predvsem zato, ker so bile dejavnosti na drugih oddelkih zmanjšane ali zaustavljene. V prvem valu epidemije smo v UKC Maribor v najslabši točki ustavili ves redni operativni program, delali smo samo urgentne posege. S tem se je sprostilo precej kadra. Vendar je tak ukrep za bolnike izjemno slab, saj v tistem času veliko bolnikov z resnimi stanji (rakastimi obolenji, kardiovaskularnimi obolenji idr.) ni prišlo do potrebnega zdravljenja, čakalne liste so se izjemno podaljšale. Takoj, ko se je začelo število bolnikov v covid intenzivni enoti zmanjševati, je zato ta kader znova odšel na svoje oddelke, predvsem v operacijske dvorane, da je lahko redno delo steklo naprej, hkrati smo poskušali nadoknaditi zamujeno delo."

Kot pojasnjuje Strdin Koširjeva, v intenzivnih enotah zaposlujejo diplomirane zdravstvenike, ki imajo po zaključenem študiju večinoma zelo malo praktičnega znanja. "Potrebujejo vsaj eno leto rednega dela v intenzivni enoti, da pri svojem delu postanejo samostojni v okviru teama in z vodjo, ki lahko reši težje dileme. Za vodenje teama ali posredovanje znanja pa potrebujejo večletno delo v intenzivni enoti. Zdravniki, ki delajo v intenzivnih enotah, se za to usposabljajo še dlje. Praviloma imajo specializacijo iz anesteziologije, ki traja šest let in vključuje skoraj dve leti kroženja v različnih intenzivnih enotah, ali specializacijo iz druge specialnosti (interna medicina, nevrologija, infekcijske bolezni idr.) in nato še subspecializacijo iz intenzivne medicine, ki traja dodatno eno do dve leti."

To pa pomeni, da se bomo tudi v drugem in morda celo tretjem valu epidemije soočali z izrazitim pomanjkanjem usposobljenega kadra. Namreč, jasno je, da zdravnikov specialistov ne moremo usposobiti 'čez noč'. Zaenkrat si bolnišnice pomagajo s premeščanjem osebja z drugih oddelkov, kar otežuje delo na teh oddelkih, prav tako osebje prihaja v intenzivne enote iz drugih bolnišnic, kjer ni predvidenih covid-19 oddelkov. A to je le krpanje lukenj v preperelem platnu. Kot že na marsikaterem drugem področju, se tudi tukaj kažejo napačne odločitve in ignoranca pristojnih.