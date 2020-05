Na nekaterih mejnih prehodih čakalna doba za izstop do dve uri

Potem ko so v petek popoldne na mejnih prehodih s Hrvaško potniki na izstop iz države čakali tudi do pet ur, je promet proti naši južni sosedi znova povečan. Ponekod so čakalne dobe tudi do dve uri. V sosednjo državo se odpravljajo predvsem tisti, ki imajo tam v lasti nepremičnine.

Takšni zastoji so bili v petek na meji s Hrvaško. FOTO: 24ur.com Zaradi nedavnega odprtja meje za potniški promet se je tudi danes veliko Slovencev odpravilo na Hrvaško, kar na meji znova povzroča daljše zastoje. Ob 9. uri je bila čakalna doba ob izstopu iz države na mejnih prehodih Dragonja ena ura, Sočerga 30 minut, Petrina 1–2 uri in Obrežje do 30 minut. Okoli poldneva se je promet nekoliko umiril, saj je bila čakalna doba za izstop iz države le na prehodih Dragonja (pol ure) in na Petrini (do dve uri). Dolge kolone na mejnih prehodih nastajajo zaradi poostrenega nadzora na hrvaški strani meje. Hrvaški policisti namreč preverjajo razloge za vstop na Hrvaško za vsakega posameznega potnika v skladu s hrvaškimi epidemiološkimi ukrepi. Povečanje števila Slovencev, ki po dveh mesecih omejitev spet potujejo v južno sosedo, sledi odločitvam obeh držav. Na četrtkovi dopisni seji je slovenska vlada namreč spremenila ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije. Pri prihodu v državo za državljane Slovenije in drugih držav Evropske unije ni več predvidena karantena, razen za osebe iz tretjih držav in tiste državljane Slovenije in EU, ki zunaj Unije preživijo več kot 14 dni. Hrvaška je svoje meje za državljane EU odprla že v nedeljo. Vstop v državo državljanom EU dovolijo zaradi poslovnih razlogov ali drugih gospodarskih interesov, tudi zaradi nujnih osebnih razlogov ali če imajo rezervacijo pri turističnih ponudnikih. Odpravili so tudi obvezno 15-dnevno samoizolacijo potnikov iz drugih držav po vstopu na Hrvaško. PREBERI ŠE Na meji s Hrvaško dolgi zastoji, obljubljajo aplikacijo, ki bo olajšala prehode Hrvaška je pripravila tudi posebno aplikacijo za mobilne telefone, ki naj bi pospešila prehajanje turistov preko meje. Turisti se bodo lahko z aplikacijo vnaprej prijavili z vsemi podatki, kam gredo in kje bodo nameščeni. Že v kratkem bi lahko bila tako gneča na meji precej manjša.