Tudi danes bizarna Black Friday ponudba!

Odločili smo se, da naše zveste stranke v okviru Black Friday akcije nagradimo, kot še nikoli doslej! Ob vsakem nakupu vam podarimo kremo za roke po vaši izbiri in to kar v vrednosti 26,90 eur!

V novi liniji Lux-Factorjevih izdelkov vam predstavljamo dve novi kremi za roke – vlažilno kremo AQUA in hranilno kremo ROYAL.

TO EKSKLUZIVNO DARILO VAS BO NAVDUŠILO!

ROYAL – Izredno hranilna krema za roke, obogatena s karitejevim in kakavovim maslom ter arašidovim , mandljevim in sončničnem oljem.

4D HYALURON – Vidno zmanjša izrazne gube , zapolni globoke gube in zgladi tanke linije – do 80 % mlajši videz kože.

EYELASH SERUM +brezplačnaAQUA ali ROYAL krema za roke

EYELASH – Spodbuja rast novih in daljših trepalnic. Za bolj polne, goste in močnejše trepalnice – do 85 % več volumna.

AQUA – Ekstremno vlažilna krema za roke obogatena z vitamini in provitamini, ki prodre globoko v kožo in zagotavlja potrebno vlažnost.