Tudi danes bo po napovedih na cestah gneča

Konci tedna v poletni sezoni so tradicionalno močno prometno obremenjeni, tudi danes je na avtocestah in drugih prometnicah po državi pričakovati gnečo. Po napovedih prometno-informacijskega centra bo promet povečan ves dan, k čemur med drugim prispeva konec počitnic v delu Nemčije, Nizozemske in Švice.

icon-expand Zastoji proti Avstriji v avgustu. FOTO: Bobo Čeprav tranzitni prometni tokovi še vedno potekajo v obe smeri, torej proti jadranski obali in v smeri notranjosti države ter meje z Avstrijo, pa s skorajšnjim koncem glavne poletne sezone na avtocestnem omrežju počasi začenjajo prevladovati turisti ali zdomci, ki se vračajo na svoje domove. Do večkilometrskih kolon vozil je pred predorom Karavanke prihajalo že v petek in soboto. Na pričakovano obremenjenost cest čez vikend so opozorili tudi kranjski policisti, ki za pot proti Avstriji priporočajo tudi ostale mejne prehode, ne le predora Karavanke. V primeru daljših zastojev je izvoz Jesenice vzhod (Lipce) namenjen samo za lokalni promet. Zastoji so verjetni tudi na cestah proti turističnim krajem in izletniškim točkam po državi, še posebej na Gorenjskem, ter na obalnih cestah. Policisti še naprej opozarjajo tudi na sanacijska dela na območjih, ki so jih prizadele poplave in neurja.