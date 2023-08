Tudi danes možne izdatne padavine in naraščanje rek

Danes se bo naraščanje rek nadaljevalo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji, tudi na že prizadetih porečjih v prejšnjih poplavah. V tem delu države so možna razlivanja rek, predvidoma v manjšem obsegu pa se bosta razlivali Drava in Mura, napoveduje Arso. Oranžno opozorilo je agencija izdala za vso državo z izjemo severozahodnega dela, ki je obarvan rumeno.

Že ponoči lahko hitro in ponekod močno narastejo posamezne manjše reke in hudourniki v osrednjem delu države, zlasti na Notranjskem, v predalpskem hribovju ter na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Na vseh teh območjih so možne poplave ob vodotokih ter poplave padavinske in zaledne vode.

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah na odsekih, kjer so struge hudournikov in rek spremenjene, in mestih, kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, pa bo padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno.

Dopoldne se lahko razlije tudi morje na najbolj izpostavljenih delih obale.

Geološki zavod Slovenije pa opozarja na povečano nevarnost ponovne aktivacije zemeljskih plazov na območjih, kjer so se sprožili ob nedavni ujmi.

Ponoči naj bi se sicer padavine prehodno umirile.

Na Koroškem zaradi deževja nekateri prebivalci zapustili domove

Najbolj zaskrbljujoče napovedi posledic hladne fronte, ki je v ponedeljek zajela Slovenijo, se večinoma niso uresničile. V Črni na Koroškem so se sinoči iz previdnosti umaknili iz domov nekateri prebivalci Spodnjega Javorja, a po besedah županje Romane Lesjak se je deževje ponoči umirilo. Poplavilo je le nekaj kleti.

Po poročanju Radia Slovenija so noč izven svojega doma prebili tudi družina v občini Prevalje in prebivalci z območja Lom pri Mežici. Gasilci so bili aktivirani po vsej Mežiški dolini do Dravograda in Slovenj Gradca. V pripravljenosti so bile tudi intervencijske službe v Zgornji Savinjski dolini, a za zdaj kaže, da je Savinja ostala v strugi.

Veliko škode na Obali, v Ljubljani poplavljene številne ceste

Nevihte z močnimi nalivi in vetrom so težave povzročale že v ponedeljek, ko so zajela Obalo, Severno Primorsko, osrednjo Slovenijo in Gorenjsko. V koprski občini je silovit veter poškodoval streho na Osnovni šoli Šmarje in pokrito tribuno na stadionu Bonifika, v Ajdovščini je klestila toča.

Gmotna škoda na območju mestne občine Koper je ogromna, je na Facebooku že v ponedeljek sporočil župan Aleš Bržan.