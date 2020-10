Tudi Dars policiji zaradi ponarejanja ovadil Žonto

Tako na Darsu kot na Policijski upravi Celje so nam potrdili, da so, prvi poslali, drugi pa prejeli naznanilo suma storitve kaznivega dejanja zoper podjetje Žonta, ki je v lasti Sama Feštajna . Da so "v prvi polovici oktobra 2020 policiji poslali obvestilo o morebitnih nepravilnostih, ki bi lahko imele elemente za razlog za sum storitve kaznivega dejanja", so zapisali na Darsu.

Kot smo razkrili že oktobra lani, so neuradno celjski kriminalisti kazensko ovadili tri odgovorne osebe v družbi Žonta, ki naj bi se na Darsov javni poziv za odstranjevanje ovir z avtocest in hitrih cest, pomoč na cesti in za dela z avtodvigali prijavili s ponarejeno dokumentacijo. Tako naj bi osumljenci Dars preslepili, da podjetje Žonta izpolnjuje pogoje, čeprav naj bi na razpis prijavili dve popolnoma uničeni in nevozni tovorni vozili, ki sta bili poškodovani v prometnih nesrečah, a sta ustrezali razpisu. Na javni poziv so ju prijavili kot popolnoma brezhibni. Kot pravijo naši viri, je policija potrdila, da so osumljenci zavajali Dars s prirejenimi podatki o vozilih tudi v času, ko so že podpisali pogodbo z njimi za dela in pomoč na avtocestah in hitrih cestah, torej decembra 2018.

Maja lani so kriminalisti opravili tudi hišne preiskave, v katerih naj bi zasegli domnevno sporno dokumentacijo, s katero so v Žonti kandidirali na razpisu avgusta 2018 in z lažnimi navedbami o tovornih vozilih, s katerimi bi pomagali na cestah, prehiteli konkurenco in bili tudi izbrani. Policija je ugotovila, da je bilo eno vozilo udeleženo v prometni nesreči v Italiji in popolnoma uničeno. Med ovadenimi so se takrat znašli, poleg lastnika Sama Feštajna, še njegov brat Boštjan Feštajn in Karmen Ponikvar , ki naj bi bila odgovorna oseba družbe v tistem času. Nekaj mesecev kasneje so neuradno kriminalisti ovadili tudi nekdanjega uslužbenca Darsa Igorja Šebenika , ki je bil odgovoren za ta razpis.

Žonta za Dars še vedno opravlja pogodbene obveznosti

Kljub vsem nepravilnostim pa pogodbe, ki jih ima Dars sklenjene z Žonto, očitno ostajajo veljavne. Da bi morali, zaradi nepravilnosti pri javnem razpisu, nemudoma ukrepati, so Dars pred nekaj meseci pozvali tudi v več podjetjih, ki sodelujejo na njihovih razpisih. "Pozivamo vas, da v izogib nepotrebnim sodnim in drugim postopkom, ki bodo povezani tudi z visokimi stroški, protestom in odškodninskimi zahtevki, nemudoma prekinete poslovno razmerje z družbo Žonta in tako poskrbite za zakonito ravnanje Darsa," so med drugim zapisali v pismu. Na Darsu pa so takrat odgovorili, da sami niso ugotovili nepravilnosti, poudarili so, da bi bil"neutemeljen odstop od pogodbe na podlagi nepreverjenih ali neobstoječih podlag ne le neresno in neskrbno ravnanje, ampak bi neutemeljen odstop od pogodbe lahko imel za posledico odškodninsko odgovornost Darsa". Vmes se je sicer zgodila še ena policijska preiskava v objektu, katerega lastnik je Samo Feštajn, kjer so domnevno našli ukradeno vozilo. Kaj bo torej zdaj storil Dars?

Nevarno ustavljanje

Družba Žonta se je sicer, poleg vsega navedenega, znašla v središču afere tudi, ko so v javnost prišle njene sumljive prakse ustavljanja vozil sredi avtoceste, čeprav v Žonti sami ne bi smeli ustavljati tovornih vozil. Prav tako je bil njihov predstavnik oblečen v Darsovo uniformo, kljub temu da te ne bi smel nositi. V Žonti so se takrat na obtožbe ostro odzvali, češ da je posnetek iztrgan iz konteksta in prirejen. Voznik naj bi jih sam prosil za spremstvo in je okvaro zaigral, da bi vse skupaj lahko posnel, so takrat trdili.