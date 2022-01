Tudi do 10-kilogramski morski klobuki povzročajo težave slovenskim ribičem

Slovensko morje so preplavili ogromni, tudi do 10 kilogramov težki morski klobuki, ki se v tem času sicer redno pojavljajo, te dni pa jih lahko opazujemo tako v morju kot na obali, kamor jih naplavi. Za človeka so sicer nenevarni in jih do kopalne sezone ne bo več, precej preglavic pa povzročajo ribičem, saj zaradi svoje teže premikajo mreže.