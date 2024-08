Šola vse dražja: tudi do 250 evrov za šolske potrebščine

Uradno brezplačna in obvezna osnovnošolska izobrazba postaja vse dražja. Vsaj tako opažajo starši. Nekateri so za šolske potrebščine letos odšteli od 70 pa vse do 250 evrov. Odvisno od razreda in šole, ki jo otrok obiskuje. Ponekod ogromno prihranijo z učbeniškimi skladi, ponekod pa šole same zagotovijo celo nekatere likovne potrebščine.