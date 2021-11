Tudi dodatna analiza potrdila, da je posnetek nespremenjen

Prve posnetke, ki so sprožili afero Glupi davki in zaradi katere ministra Vizjaka čaka interpelacija, smo objavili že 18. oktobra, a je minister Vizjak njihovo avtentičnost zavračal. Pozneje je spremenil svojo izjavo in potrdil pristnost posnetkov, a vztrajal, da gre za lepljenko. Tudi to trditev smo ovrgli, saj smo objavili še daljše odseke pogovorov med takratnim ministrom za gospodarstvo in tajkunom Petanom. V več kot enournem pogovoru sta se Vizjak in Petan davkov lotila kar štirikrat, ker so pogovor večkrat prekinili telefonski klici, vmes pa je tema pogovora zašla na podrobnosti umika lastnih delnic ter usklajeno delovanje na skupščini.