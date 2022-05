Tudi Energetika Ljubljana zavrača opozorila zdravnikov glede sežigalnic

Opozorila zdravniške zbornice, da uredba za sežigalnice zapostavlja okoljski in zdravstveni vidik, zavračajo tudi v Energetiki Ljubljana. Če bi na javnem razpisu pridobili koncesijo, bi v Ljubljani zgradili najsodobnejši objekt, so zatrdili in poudarili, da bi pri tem zasledovali tako okoljske kot zdravstvene cilje.

Trditev Zdravniške zbornice Slovenije, da bi lahko Energetika Ljubljana dobila koncesijo za sežiganje odpadkov v Ljubljanski kotlini za 30 let brez predhodne presoje vplivov na okolje, ne drži, so jasni v Energetiki Ljubljana. "Že na področju umeščanja tovrstnih objektov v prostor je treba izvesti postopke celovite presoje vplivov na okolje," so izpostavili. Prav tako je treba po pojasnilih podjetja še pred začetkom gradnje izvesti postopke presoje vplivov na okolje za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobiti pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave. "Če bi Energetika Ljubljana na javnem razpisu na podlagi uredbe pridobila koncesijo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, te ne bi mogla opravljati, če ne bi izvedla vseh potrebnih postopkov in pridobila vseh potrebnih dovoljenj," so ponovili.

icon-expand Sežigalnica odpadkov FOTO: Adobe Stock

Zaskrbljenost in z njo povezan očitek Zdravniške zbornice Slovenije pristojnemu ministrstvu sta zato po mnenju Energetike Ljubljana odveč. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je Slovenija na področju ravnanja z odpadki znašla na točki preloma. "Količine odpadkov se namreč ne zmanjšujejo po pričakovanjih, imamo pa samo sežigalnico komunalnih odpadkov v Celju, katere zmogljivosti ne zadostujejo za količino mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ni več mogoče reciklirati. Pozabljamo na dejstvo, da so to naši odpadki in da smo zanje odgovorni sami," so izpostavili.