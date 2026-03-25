Slovenija

Tudi k nam prihajajo osebna skladišča

Maribor, 25. 03. 2026 19.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Mojca Hanžič
Osebna skladišča

Ob prehodu v pomlad imajo mnogi težavo, kam z zimsko opremo – na primer z avtomobilskimi gumami, smučmi, sanmi ali pa pohištvom, ki ga trenutno ne potrebujejo. Ena od rešitev so osebna skladišča, ki prihajajo tudi v naše kraje. Pred dobrim mesecem so prvega odprli ob avtocestnem izvozu Domžale, v prihodnje pa jih nameravajo postaviti tudi v mestih, predvsem ob večjih blokovskih naseljih.

Z ograjo zagrajen prostor, znotraj njega pa 35 skladiščnih enot, od manjših v velikosti treh kvadratnih metrov, do večjih, v katere se lahko zapelje tudi avtomobil. 

In, kako vse skupaj deluje, če si želi nekdo najeti skladiščni prostor za shrambo? "To je čisto preprosto, vse je avtomatsko. Pridete sem, odklenete. Kadarkoli, 24 ur na dan, sedem dni v tednu," pravi Špela Bogataj iz podjetja Storit. 

Najem skladiščne enote se izvede preko spleta, dostop do skladišča – vsako izmed njih je oštevilčeno – pa preko aplikacije. 

In čeprav so predvidevali, da se bodo za tovrstna začasna skladiščenja odločala predvsem podjetja, je vse več povpraševanja predvsem med posamezniki. Prav zato nameravajo v prihodnje skladiščne enote postaviti tudi v urbanih središčih: "Se nam zdi, da je kar velika potreba v bližini blokovskih naselij. Tam ponavadi primanjkuje prostora, kleti so majhne."

Cene za najem pa: od 50 evrov na mesec naprej.

Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Preprosta sladica za materinski dan
Preprosta sladica za materinski dan
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
