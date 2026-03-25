Tudi k nam prihajajo osebna skladišča

Z ograjo zagrajen prostor, znotraj njega pa 35 skladiščnih enot, od manjših v velikosti treh kvadratnih metrov, do večjih, v katere se lahko zapelje tudi avtomobil.

In, kako vse skupaj deluje, če si želi nekdo najeti skladiščni prostor za shrambo? "To je čisto preprosto, vse je avtomatsko. Pridete sem, odklenete. Kadarkoli, 24 ur na dan, sedem dni v tednu," pravi Špela Bogataj iz podjetja Storit.

Najem skladiščne enote se izvede preko spleta, dostop do skladišča – vsako izmed njih je oštevilčeno – pa preko aplikacije.

In čeprav so predvidevali, da se bodo za tovrstna začasna skladiščenja odločala predvsem podjetja, je vse več povpraševanja predvsem med posamezniki. Prav zato nameravajo v prihodnje skladiščne enote postaviti tudi v urbanih središčih: "Se nam zdi, da je kar velika potreba v bližini blokovskih naselij. Tam ponavadi primanjkuje prostora, kleti so majhne."

Cene za najem pa: od 50 evrov na mesec naprej.