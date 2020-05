Tudi ko podpremo male, lahko dosežemo veliko

Slovenija je dežela podjetnih ljudi. Skoraj polovica vseh delovno aktivnih je zaposlenih v mikro in malih podjetjih – pomembnem stebru gospodarstva –, ki pa bodo najbolj občutila posledice gospodarskega ohlajanja zaradi epidemije koronavirusa. Prav ta podjetja bodo za vnovičen zagon potrebovala največ spodbude, ki jim jo bomo v NLB skupaj s partnerji priskrbeli tudi s projektom Okvir pomoči.

NLB Okvir pomoči FOTO: Arhiv ponudnika

Okvir pomoči je projekt, s katerim bomo v NLB prisluhnili zgodbam, ki jih pišejo trenutne negotove gospodarske razmere zaradi epidemije bolezni COVID-19. Izbranim podjetnicam in podjetnikom, kmetovalkam in kmetovalcem ter mikro in malim podjetjem bomo podarili oglasni prostor ter tako pripomogli, da bodo njihov glas oziroma oglas, njihovo delo in trud opazili tudi potencialni kupci in stranke. Zgodbe bomo širili s pomočjo partnerjev POP TV, Europlakat inMastercard®, da bodo dosegle kar največji del javnosti ter bile v navdih tudi drugim podjetnikom in vsem ostalim – da bodo tudi sami prepoznali nove priložnosti ter se pogumno podali po poti okrevanja in uspeha. Na ta način bomo podprli njihov trud in s tem vsaj malo pripomogli k vnovičnemu zaganjanju slovenskega malega gospodarstva.

NLB Okvir pomoči FOTO: Arhiv ponudnika

Spodbuda gospodarstvu na vseh trgih NLB Skupine »Svet po koronavirusu bo drugačen – no, pravzaprav je že. V NLB imamo dober vpogled v gospodarske posledice, ki jih prinaša, in kot vidimo, te vsaj v določenih industrijah in panogah še zdaleč ne bodo majhne – predvsem za mikro in mala podjetja, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva. Ta podjetja zaposlujejo več kot 400 tisoč ljudi, torej skoraj polovico vseh delovno aktivnih v državi, posledice krize pa občutijo najmočneje. Zato upamo, da bomo s projektom Okvir pomoči – ki ga bomo kmalu razširili na vse trge, kjer deluje NLB Skupina – vsaj malo pripomogli k spodbujanju in zagonu njihovih aktivnosti. Podpreti želimo podjetja, ki so tu doma, ki tu ustvarjajo in ki razumejo svojo družbeno in trajnostno vlogo, saj svojo razumemo in izpolnjujemo tudi mi. To bo mala podpora, a upamo, da bomo z njo dosegli velik učinek,« pojasnjuje direktor Komuniciranja Andrej Krajner.

NLB Okvir pomoči FOTO: Arhiv ponudnika

Seveda pa bodo tako podjetniki kot ostale stranke v naši banki še vedno našle vse najsodobnejše storitve, ki jih potrebujejo za poslovanje, predvsem pa strokoven nasvet. »Banke smo tu predvsem za to, da strankam zagotavljamo pomoč pri poslovanju. V preteklih mesecih koronakrize, ko je bilo izzivov zares veliko, je NLB odigrala zelo pomembno vlogo – ves čas smo denimo zagotavljali nemoteno delovanje bančnih sistemov in dotok pretežnega dela gotovine v državi ter skrbeli za naše stranke in njihovo poslovanje. In tako bo tudi v prihodnje. V NLB je strnjenega največ znanja, strokovnosti in izkušenj, s katerimi lahko podjetnikom (in vsem ostalim) resnično pomagamo pri odpravi posledic krize ter jih pospremimo na poti k okrevanju in uspehu,« pa dodaja Dejan Pristovnik, direktor regije, Poslovanje z malimi podjetji II.

NLB Okvir pomoči FOTO: Arhiv ponudnika

Projekt Okvir pomoči se z razpisom začenja v soboto, 16. maja, že sredi prihodnjega meseca pa si bo oglase lokalnih podjetnikov, ki jim bomo v NLB skupaj s partnerji podarili oglasni prostor, moč ogledati v okvirjih po vsej Sloveniji. Vse podrobnosti in navodila za sodelovanje bodo na voljo na spletni strani www.nlb.si/okvir.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke