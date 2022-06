Tudi košarkarji bodo pomagali zbirati sredstva za malega Urbana

Veliko treninga in neustavljiva borbenost sta nedvomno skupna malemu Urbanu in velikim košarkarjem. Za razvoj zdravila, ki bi triletniku lahko pomagalo do prvih besed in korakov, so se v torek naši junaki odzvali brez pomisleka. "Mi ne sežemo do kolen Urbanu in tudi ne njegovim staršem. Privoščimo jim eno bolj uspešno življenje, da se stabilizirajo in mislijo na kaj drugega kot to bolezen," je povedal reprezentant Edo Murić.

In prav zato so zanj z veseljem podpisali majico. Samo in Špela Miroševič, oče in mama Urbana, sta za izjemno lepo gesto neizmerno hvaležna. "Imajo velik vpliv, so dobri in se trudijo biti najboljši na svojem področju. Tako kot mi, ki delamo nekaj novega in odkrivamo nekaj novega," pravi Urbanov oče.