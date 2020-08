Tudi letos bo Maribor gostil težko pričakovan Festival Lent

Festival Lent v Mariboru, kljub velikim težavam zaradi koronavirusa, letos bo. V zmanjšanem obsegu in brez glavnega odra, večina izvajalcev bo slovenskih, število gledalcev bo omejeno. Organizatorji zatrjujejo, da bo kljub temu kakovosten, pristen in iskren. Ognjemeta ne bo, na vseh dogodkih bodo veljala stroga varnostna pravila. Nekaj dogodkov so že razprodali, na primer koncert Siddharte in nastop Tadeja Toša.