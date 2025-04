Letos devet dni prvomajskih počitnic, marsikje pestri programi aktivnosti

Aktivno participacijo, podajanje in izvedbo idej mladih bodo letos budno spremljali in konec šolskega leta najbolj zagrizene in vztrajne nagradili z brezplačno udeležbo na aktivnostih Poletne avanture. Avanturne točke bodo zbirali do 31. maja. Glavna nagrada je brezplačna udeležba na eni od aktivnosti Poletne avanture (izlet, tedenska dogodivščina, tabor).

V Ljubljani med drugim Mladi zmaji vabijo na prvomajsko avanturo. Tudi tokrat mlade preko osrednje aktivnosti Daj pobudo - uresniči idejo namreč "izzivajo", da se pod mentorskim očesom koordinatorjev in študentov preizkusijo kot odločevalci, projektne vodje in po lastnih idejah oblikujejo počitniške aktivnosti.

V Živalskem vrtu Ljubljana so za prvomajske počitnice pripravili "naravovarstvene dogodivščine" s predstavitvijo osmih živalskih vrst, ki jih gojijo tudi v ZOO Ljubljana. Ob tej priložnosti so pripravili zloženko Postani naravovarstvenik z Zojo in Levom, ki vsebuje različne uganke. Izvedeli bodo marsikaj novega, reševali uganke in zbirali štampiljke.

Zveza prijateljev mladine Maribor mlade vabi v Dom ustvarjalnosti mladih na različne ustvarjalnice, kot je oblikovanje najrazličnejših motivov iz slanega testa, in na potepanje v novem plezalnem centru Klajmber, kjer bodo preizkusili svoje mišice, ravnotežje in pogum. Obiskali bodo tudi mariborsko biotehniško šolo in spoznali čudovit svet čebel, za en dan pa bodo postali tudi pravi mali taborniki.

Več kot 191.900 učencev in okoli 84.100 dijakov bo po prvomajskih počitnicah, ki so sicer zadnje do poletja, v šolske klopi znova sedlo 5. maja. Že naslednji dan pa maturante čaka prva izpitna pola: esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika.