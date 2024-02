Pojemo jih 'na milijone', toda kateri krof je najboljši?

Pred pustnim koncem tedna smo in v tem času je najbolj prodajana sladica krof. Slovenci jih pojemo na milijone, ocenjujejo v pekarnah, kjer jih v pustnem času napečejo kar 5 krat več kot sicer. A v poplavi krofov si le dva zaslužita naziv naj klasični in naj inovativni krof Slovenije. Tako so jih ocenjevali tudi letos, četrto leto zapored, pod budnim očesom strokovne komisije. Tekmovalci so tik pred začetkom ocenjevana svoje krofe zapakirali in jih po hitri pošti dostavili ocenjevalcem. Na kaj so pri krofih pozorni, kaj jih prepriča in kaj ne?