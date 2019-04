Tudi letos prihaja sejem ustvarjalcev Ljubljana Mini Mini Maker!

Ljubljana Mini Maker Faire je del največje svetovne »show and tell« skupnosti, ki promovira terpodpira tako znanstvene in raziskovalne skupnosti kot različne lokalne ustvarjalce DIY-projektov.

Ljubljana Mini Maker Faire bo letos potekal že tretjič. Zbrali se bomo 11. maja na ploščadi Fakultete za računalništvo in informatiko, na Večni poti 113 v Ljubljani. Sejemsko prizorišče bo zaživelo ob 10. uri, program in razstavljalci pa bodo tam vse do 17. ure.

Kdo sploh je maker?

Vsak, ki rad ustvarja, raziskuje, se podaja v neznane vode, gradi in zgradi oz. naredi sam nekaj novega. Vse makerje združujeta strast do raziskovanja in učenja ter deljenje znanja med ljudi. Maker Faire je odlična priložnost za širjenje znanja, saj se na njem srečajo raziskovalni laboratoriji, podjetja, šole, projektne skupine, garažni ustvarjalci. Vsi, ki jih lahko opišemo s skupno besedo: makerji!