Božički razveselili otroke v UKC Ljubljana in razdelili več kot 200 daril

Osem predstavnikov Gorske reševalne službe, preoblečenih v Božičke, se je spustilo s strehe po dveh zunanjih fasadah Pediatrične klinike UKC Ljubljana. Otrokom so mahali skozi okna sob, se na vrveh prevračali in zganjali še druge vragolije.

Razdelili preko 200 daril

Po spustu so Božički obiskali otroke, ki ležijo v sobah na Pediatrični kliniki, na KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike, Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Dermatovenerološki, Očesni in Ortopedski kliniki. Skupaj so razdelili preko 200 daril.