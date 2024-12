Tudi letos številna silvestrovanja na prostem

V Ljubljani kot vsako leto pripravljajo več silvestrovanj, ki bodo zadovoljila različne okuse. Na Kongresnem trgu bodo zbrane zabavali Čuki, Nastja Gabor in Luka Basi, na Mestnem trgu bosta nastopila Lado Leskovar in Samuel Lucas. Na Pogačarjevem trgu bodo nastopili Samantha Maya ter glasbeni zasedbi Booom! in Flirrt, na Trgu francoske revolucije pa skupini No OFFENCE! in Koala Voice, nastopil pa bo tudi Recycleman ex. Ali En.

Minuto čez polnoč bo v primeru jasnega vremena nebo nad Ljubljano razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zvočni z nizko letečimi raketami, so pojasnili na občini.