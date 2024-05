Tudi med poletnim turističnim vrhuncem policijske kontrole na meji

Kje in kako bo konkretno potekal nadzor? In kakšni so razlogi za nov suspenz schengenskih pravil? To pomeni še tretje podaljšanje nadzora na večjih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarko pri vstopu v državo. Enako pa tudi na mejnih prehodih z Italijo pri izstopu iz Slovenije.

Mejne kontrole se pri tem predvidoma ne bodo zaostrile, nadaljevalo pa se bo selektivno ustavljanje osebnih vozil in bolj podrobni pregledi tujih registracij ter nekaterih tovornih vozil. Razlog za to pa: še vedno grozeča nevarnost terorizma in nestabilne razmere na Bližnjem vzhodu.