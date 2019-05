Tudi moderni arheologi so lahko pustolovski kot Indiana Jones

Skupina slovenskih, čeških, slovaških in grških arheologov se bo z deblakom, kakršne so izdelovali pred 8.000 leti, podala na 400 kilometrsko pustolovščino po Egejskem morju. S tem želijo dokazati, da so naši daljni predniki na videz primitivne čolne, narejene iz enega kosa lesa, uporabljali tudi za daljše poti v ekstremnih razmerah in da so tako raziskovali nova ozemlja.