'Tudi na infektologe se spravijo!'

Infektolog David Zupančič je velik ljubitelj narave. "Veliko sem na Golovcu, tudi ležim po travi kdaj s ta malimi, ko se igramo, zato ni sploh nobene skrivnosti, če sem jaz imel klopa ali ne," pravi. Ne ve pa, kje in kdaj ga je dobil. Prav tako ni zaznal velikega, za zgodnjo boreliozo zelo značilnega kožnega izpuščaja. "Nekaj me je malce srbelo na hrbtu, ampak tega dela na lopatici pač človek ne vidi, tako da je žena enkrat opazila. Potem pa, ko mi je slikala, sem si takoj postavil diagnozo."

V takšnih primerih testiranje krvi, na katerega lahko napoti osebni zdravnik, ni potrebno, pravi. Takoj je začel jemati antibiotike in počuti se povsem dobro. Je pa težava, če ljudje kolobar spregledajo oziroma se nanj ne odzovejo, dodaja. "Ta flek tudi brez zdravljenja izgine nekje po dveh tednih najkasneje in je to lahko problem, ker borelije v tem primeru lahko ostanejo v telesu in lahko kasneje delajo tudi okužbo centralnega živčevja ali pa kosti," opozarja.

Kronična oziroma pogovorno zastarana lymska borelioza, ki se lahko pojavi več mesecev ali celo let po vbodu okuženega klopa, je medtem redka, razlaga infektologinja Petra Bogovič. "Tu gre najpogosteje za bolnike s kroničnimi spremembami na koži, poznamo pod imenom kronični atrofični akrodermatitis. Pa nekateri bolniki s kroničnim vnetjem sklepov – ne samo bolečinami v sklepih – ampak vnetjem, se pravi, da sklep oteka," pojasni.

Izjemno redka pa je nevroborelioza – gre za okužbo centralnega živčevja. "Tu gre za zelo hude, tako imenovane radikularne bolečine, glavobol, ki seka v okončine. Včasih grejo ljudje štirikrat, petkrat k ortopedu za blokado rame, rečejo, mene rama tako boli, da bom umrl, v bistvu je pa to to. V tem primeru je diagnostičen proces lumbalna punkcija," razlaga Zupančič.

Ljudje se velikokrat sprašujejo, ali in kje se lahko testirajo, če je možnost tudi samoplačniška. Oba strokovnjaka ob tem opozarjata, da samo pozitiven test ne pove dovolj. "Ta protitelesa ne ločijo med akutno okužbo, stanjem po preboleli okužbi ali brezsimptomno okužbo. V našem okolju je namreč veliko borelijskih okužb brezsimptomnih, ki se kažejo samo s pojavom protiteles," pove Bogovičeva.

Ključno je torej, da so prisotni tudi jasni, pravi simptomi. Bogovičeva opozarja, da se prav zaradi pozitivnega testa kronični lymski boreliozi pogosto rado pripiše tudi nespecifične težave: "Bolečine v sklepih najpogosteje, pa bolečine v mišicah, pa slabo počutje, pa utrujenost." Zato morajo zdravniki na testiranje napotiti ob utemeljenem sumu.