Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Tudi na infektologe se spravijo!'

Ljubljana, 01. 06. 2026 19.48 pred 47 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Tjaša Dugulin
David Zupančič

Tako je priljubljeni zdravnik David Zupančič malce v šali zapisal ob fotografiji izpuščaja po ugrizu okuženega klopa, ki jo je objavil na instagramu. Zbolel je namreč za boreliozo. Kot pravi, pa sam ni opazil ne klopa ne izpuščaja, zato ljudi poziva, naj se pregledujejo. Lymska borelioza, ki se jo dobro zdravi z antibiotiki, je najpogostejša nalezljiva klopna bolezen pri nas, za njo povprečno zboli okoli 4.500 ljudi letno. Kdaj je testiranje smiselno in kako nevarna je tako imenovana zastarana borelioza?

Infektolog David Zupančič je velik ljubitelj narave. "Veliko sem na Golovcu, tudi ležim po travi kdaj s ta malimi, ko se igramo, zato ni sploh nobene skrivnosti, če sem jaz imel klopa ali ne," pravi. Ne ve pa, kje in kdaj ga je dobil. Prav tako ni zaznal velikega, za zgodnjo boreliozo zelo značilnega kožnega izpuščaja. "Nekaj me je malce srbelo na hrbtu, ampak tega dela na lopatici pač človek ne vidi, tako da je žena enkrat opazila. Potem pa, ko mi je slikala, sem si takoj postavil diagnozo."

V takšnih primerih testiranje krvi, na katerega lahko napoti osebni zdravnik, ni potrebno, pravi. Takoj je začel jemati antibiotike in počuti se povsem dobro. Je pa težava, če ljudje kolobar spregledajo oziroma se nanj ne odzovejo, dodaja. "Ta flek tudi brez zdravljenja izgine nekje po dveh tednih najkasneje in je to lahko problem, ker borelije v tem primeru lahko ostanejo v telesu in lahko kasneje delajo tudi okužbo centralnega živčevja ali pa kosti," opozarja. 

Kronična oziroma pogovorno zastarana lymska borelioza, ki se lahko pojavi več mesecev ali celo let po vbodu okuženega klopa, je medtem redka, razlaga infektologinja Petra Bogovič. "Tu gre najpogosteje za bolnike s kroničnimi spremembami na koži, poznamo pod imenom kronični atrofični akrodermatitis. Pa nekateri bolniki s kroničnim vnetjem sklepov – ne samo bolečinami v sklepih – ampak vnetjem, se pravi, da sklep oteka," pojasni. 

Izjemno redka pa je nevroborelioza – gre za okužbo centralnega živčevja. "Tu gre za zelo hude, tako imenovane radikularne bolečine, glavobol, ki seka v okončine. Včasih grejo ljudje štirikrat, petkrat k ortopedu za blokado rame, rečejo, mene rama tako boli, da bom umrl, v bistvu je pa to to. V tem primeru je diagnostičen proces lumbalna punkcija," razlaga Zupančič.

Ljudje se velikokrat sprašujejo, ali in kje se lahko testirajo, če je možnost tudi samoplačniška. Oba strokovnjaka ob tem opozarjata, da samo pozitiven test ne pove dovolj. "Ta protitelesa ne ločijo med akutno okužbo, stanjem po preboleli okužbi ali brezsimptomno okužbo. V našem okolju je namreč veliko borelijskih okužb brezsimptomnih, ki se kažejo samo s pojavom protiteles," pove Bogovičeva.

Ključno je torej, da so prisotni tudi jasni, pravi simptomi. Bogovičeva opozarja, da se prav zaradi pozitivnega testa kronični lymski boreliozi pogosto rado pripiše tudi nespecifične težave: "Bolečine v sklepih najpogosteje, pa bolečine v mišicah, pa slabo počutje, pa utrujenost." Zato morajo zdravniki na testiranje napotiti ob utemeljenem sumu. 

Kako pogost pa je pri nas veliko bolj nevaren klopni meningoencefalitis? Na inštitutu za javno zdravje so letos zaenkrat prejeli osem prijav, sicer pa za njim povprečno zboli okoli 100 ljudi letno. Gre za virusno bolezen, ki povzroči vnetje možganov in možganskih ovojnic in lahko pusti dolgotrajne posledice. Za razliko od borelioze se ga ne da zdraviti z antibiotiki, se pa da pred njim zaščititi s cepljenjem. 

Prva dva odmerka z enomesečnim presledkom sta priporočljiva v zimskih mesecih, torej preden postanejo klopi aktivni. Tretji odmerek sledi potem čez 5 do 12 mesecev, prvi poživitveni odmerek po treh letih, vsak naslednji pa na pet let. 

 

Cepljenje je trenutno brezplačno za otroke, rojene od leta 2016 naprej, po dopolnjenem prvem letu in za odrasle, rojene med leti 1970 in 1983.

david zupančič klop ugriz klopa borelioza

Obiskali so nas osnovnošolci in se izkazali v eko kvizu

Po padcu osemletnika z brvi: je hoja po njej sploh varna?

24ur.com KOMENTAR: Kam se je izgubilo tako zelo opevano zdravniško poslanstvo?
Vizita.si Pomembna informacija, če vas ugrizne klop
24ur.com 'Covid je le še navaden prehlad, večjo grožnjo predstavlja gripa'
24ur.com Na urgenci oseba, okužena z ošpicami: ste bili z njo v stiku?
24ur.com Kdaj morate zaradi dolgotrajnega kolcanja poiskati zdravniško pomoč?
24ur.com Maske, hitri testi in potrdila: minila so že štiri leta
Bibaleze.si V vrtcih opažajo večjo odsotnost otrok zaradi te virusne okužbe
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
čevapgpt
01. 06. 2026 20.35
zdravnikov večina teh stvari ne zanima. Če ni kolobarja, za njih ni osnove za testiranje. Del simptomov, ki jih infektolog opisuje, zdravniki niti ne poznajo, niti ne povezujejo. Če že preveč simptomov poveš, ti že pišejo neke antidepresive, ker se preveč ukvarjaš sam s sabo.
Odgovori
0 0
Anion6anion
01. 06. 2026 20.06
In zakaj se ne bi. A klopi vedo kdo je infektolog. In glede na to da živi v Bizoviku, tik pod gozdom Golovca no čudno , da ga je klop našel
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Znova višje plače v javnem sektorju
Znova višje plače v javnem sektorju
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
moskisvet
Portal
Ralf Schumacher v Saint-Tropezu rekel "da" svojemu partnerju
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
dominvrt
Portal
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kača v kranjskem parkomatu: šlo naj bi za kobranko
Kača v kranjskem parkomatu: šlo naj bi za kobranko
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744