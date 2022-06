Tudi na počitnicah poskrbite za varno plačevanje

Slovenci se na dopust najraje odpravimo k južnim sosedom, pred tem pa moramo poskrbeti za menjavo evrov v kune. Ker so menjalni tečaji v menjalnicah in bankah na Hrvaškem različni, iz ZBS strankam bank in hranilnic priporočajo, da se pred menjavo gotovine pozanimajo o veljavnih tečajih. Svetujejo uporabo plačilnih kartic na mestih, kjer se tuja valuta v evro preračuna po menjalnih tečajih kartičnih sistemov Mastercard in Visa. Ti tečaji so praviloma ugodnejši kot tečaji bank in menjalnic.

Dvigovanje gotovine v državah, ki nimajo evra

Bankomat v tujini lahko pred dvigom gotovine ponudi dve možnosti, in sicer dvig s konverzijo v evre ali dvig gotovine v lokalni valuti. V primeru, da izberete dvig s konverzijo v evre, bo pri preračunu izbranega zneska v evre uporabljen tečaj lokalne banke, ki je lastnica bankomata. V primeru, da izberete dvig v lokalni valuti, bo preračun v evre izveden po tečajih mednarodnih kartičnih sistemov, ki so običajno ugodnejši kot tečaji lokalnih bank. Zato ZBS imetnikom kartic svetuje, da izberejo dvig v lokalni valuti in ne s konverzijo v evre.