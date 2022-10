Tudi na pokopališčih ne pozabite na varnost

Preden zapustite svoje vozilo, se dodatno prepričajte, da niste na vidnih mestih pustili torbice, denarnice ali drugih vrednih predmetov, svetujejo policisti. Zaprite vsa okna, vrata ter zaklenite vozilo in prtljažnik. Kot še opozarjajo, pri obiskih pokopališč in drugih javnih krajev, kjer je veliko ljudi, ne nosite denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah. Pri urejanju grobov imejte omenjene predmete vedno na očeh in jih ne odlagajte tako, da bi ostali brez nadzora.

V primeru, da vam nepridipravi vlomijo v avtomobil, pa policisti občanom svetujejo, da nemudoma pokličejo Policijo in do prihoda policistov ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

Tudi v primeru sumov nezakonitih ravnanj na pokopališčih (npr. kraje različnih predmetov, kot so vaze, kipci, medeninasti predmeti ... ali povzročanje škode na samih grobovih, pokrivalnih ploščah, spomenikih itd.) svetujejo občanom, da to nemudoma prijavijo policistom najbližje policijske postaje oz. na interventno številko Policije 113.

V teh prazničnih dneh pa je pričakovati tudi povečan promet, zlasti na cestah, ki povezujejo večja središča, na mejnih prehodih in okoli pokopališč. Policisti vsem svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno, dosledno upoštevajo cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometnega režima v bližini pokopališč. Policisti bodo z različnimi oblikami dela zagotavljali večjo varnost in pretočnost prometa ter dosledno ukrepali zoper vse kršitelje, posebej tiste, ki bodo za volan sedli pod vplivom alkohola in ki bodo s prehitro vožnjo ogrožali sebe in druge.

Tudi čedalje krajši dnevi in slabo vreme, ki nas lahko preseneti v tem jesenskem obdobju, zahteva od voznikov dodatno zbranost. Voznike zato policisti pozivajo, da vozijo previdno, predvsem na neosvetljenih delih vozišča, pešce pa, naj poskrbijo za lastno varnost in vidnost.