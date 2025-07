Veto tudi na zakone o konoplji, evtanaziji in gostinstvu

"Zdi se, da gre za premalo premišljen, prehitro pripravljen poskus izpolnjevanja koalicijskih zavez in uresničevanja specifičnih interesov iz ozadja. Dejstvo je, da je bil zakon pripravljen netransparentno, brez sodelovanja ključnih deležnikov - kmetov organizacije pacientov, širše zainteresirane javnosti in stroke. Njihove pripombe so bile v veliki meri prezrte tudi v zakonodajni proceduri," je na seji dejal Staroveški.

Veto je nato podprla še večina na seji DS. Izpostavljajo, da po oceni zainteresirane javnosti sprejete zakonske rešitve ne odražajo dejanske volje ljudi, izražene na lanskem posvetovalnem referendumu o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene, ko je to možnost podprlo 66,71 odstotka volilnih udeležencev. Menijo namreč, da ključno vprašanje – ureditev konoplje kot rastline v širšem pomenu in za dobro ljudi, tudi po sprejetju zakona ostaja odprto.

Predlog veta na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, ki ga je predlagala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Markom Staroveškim , je dopoldne najprej podprla komisija DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Da ga podprejo, so se odločili tudi v komisiji DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za veto na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene je glasovalo 18 svetnikov, proti pa devet. Večina svetnikov meni, da zakon ne bo zagotovil večje dostopnosti medicinske konoplje za bolnike in ne bo pozitivno vplival na samooskrbo Slovenije z medicinsko konopljo.

Zakon po njegovih besedah zagotovo ne bo omogočil večje dostopnosti do medicinske konoplje, saj je "sistem zastavljen tako, da bo dostop do proizvodnje in prometa s konopljo za medicinske in znanstvene namene omogočen zelo ozkemu krogu nosilcev dejavnosti". Tak pristop vodi do monopolizacije in izključevanja slovenskega kmeta, ki ima dovoljenje z manj kot 0,3 odstotka THC.

Kot navajajo v zahtevi za ponovno glasovanje o zakonu, se namreč iz možnosti pogodbene pridelave konoplje kot surovine, na primer za farmacevtsko industrijo, izključuje slovenske kmete, ki imajo dovoljenje za gojenje konoplje z do največ 0,3 odstotka THC, čeprav imajo slednji na tem področju ustrezno znanje in kapacitete.

Še dodatno pa se kot omejitev predvideva, da se bo pridelava vršila le v zaprtih prostorih, kar bo že tako oslabilo to panogo. V veliki meri bo postala odvisna od specifičnih interesov na področju farmacevtske dejavnosti, trg s konopljo pa bo še naprej, če ne še bolj, odvisen od uvoza, namesto da bi v Sloveniji ta panoga postala pomembna, je poudaril Staroveški.

Po njegovih besedah se z zakonom tudi ne izboljšuje dostopa do zdravljenja in ne rešuje težav v praksi. "Zakon za paciente ne prinaša nič novega in nič boljšega, saj ne bo zagotovil večje dostopnosti do medicinske konoplje in izdelkov in ne bo spodbudil razvoja medicine z vidika uporabe kanabinoidov. Posledično bodo pacienti še vedno ostali prepuščeni črnemu trgu, brez ustrezne strokovne podpore, nadzorom nad kakovostjo medicinske konoplje in cenovno dostopnih pripravkov," je med drugim navedel Staroveški.

V razpravi je argumentom za veto med drugim pritrdil Branko Tomažič, ki je bil v DS izvoljen kot predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice. Kot je dejal, so v razpravi na komisiji DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotovili, da zakon umika pridelavo konoplje v rastlinjake in ne daje možnosti pridelovanja na kmetijskih površinah, odvzema pa tudi možnost tistim kmetom, ki so imeli dovoljenje.

Po drugi strani so Branimirja Štruklja zmotile nekatere navedbe predlagateljev veta. Treba je povedati, kje so ti specifični interesi, ki da so v ozadju, in katera je zainteresirana javnost, ki ocenjuje, da rešitve ne izražajo dejanske volje ljudi, izražene na referendumu, je menil.

DS je na današnji seji že sprejel veto na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in na zakon o zaščiti živali. Izglasovali pa so tudi veto na zakon o gostinstvu. Zakone, na katere bo izglasovan veto, bo ob ponovnem glasovanju v DZ moralo podpreti vsaj 46 poslancev.