Začelo se je s slabostjo, vrtoglavico, halucinacijami, nadaljevalo z nezavestjo

Anton Žuk je izkušen gobar, gobe nabira in pripravlja že vsaj pol stoletja. In pred tremi tedni se je tako kot vsak vikend odpravil v gozd in košaro polnil z okusnimi in v slovenskih kuhinjah zelo priljubljenimi sirovkami, bisernicami, sivkami. "Vmes je bila pa ta vesela mušnica," pove Anton. Niti slutila nista, da je bil njun nedeljski gobji zajtrk začinjen s strupom. Dokler se njegovi soprogi Slavki Žuk nekaj ur pozneje ni začelo neznosno vrteti. "Slabost, šibkost, potem se mi je pa začelo vrteti. Mislila sem, da bom eno uro odležala in bom v redu. Lahko bi kar za vedno zaspala. Sploh ne vem, kako so me odpeljali," se spominja Slavka.

"Ležala je, potem se je pa še meni začelo vrteti. Poklical sem sina, rekel sem mu, naj pride hitro k nama, naj vzame ključe in gremo na urgenco. Vprašal me je, kaj se dogaja in povedal sem mu, da sva jedla gobe. Takoj sem vedel, da je to razlog," pa se spominja Anton. Med vožnjo do kočevske urgence je Slavka že halucinirala. Onemoglo so jo v ljubljanski klinični center pripeljali s helikopterjem, Antona z rešilcem. Izprali so jima želodec in ju priklopili na infuzijo, v bolnišnici sta ležala dva dni. "Spomnim se, da sem se zbudila, zdravnica je pristopila in rekla, da sem imela veliko srečo," dodaja Slavka.

Antonu se je že na bolniški postelji utrnilo, katera goba ga je zavedla. Bisernica, pravijo ji tudi rdečkasta mušnica, je kljub zloveščemu imenu popolnoma užitna, ko je termično obdelana. Je pa na las podobna izredno strupeni in smrtno nevarni panterjevi mušnici. "Zraven je bila, čisto majhna in prepričan sem bil, da je bila bisernica. Utrgal sem jo, nisem pa bil pozoren na bat, saj ima debelejši bat kot bisernica. Vse se okuži, tudi normalne gobe se strupa navzamejo," pojasni Anton.

Če smo lani zaradi slabše gobarske sezone zabeležili le nekaj deset zastrupitev z gobami, je predlani samo septembra in oktobra številka narasla na 105. Svojo, čeprav izredno neprijetno izkušnjo, zakonca delita kot svarilo. Zgodi se lahko tudi najbolj izkušenim gobarjem. "Vsi me sprašujejo, kako se je lahko ravno meni to zgodilo. Se pač je," še zaključi Anton.

Ob koncu pogovora nam Anton, ki gobarjenja sicer ne namerava opustiti, postreže s šalo. Zaradi zastrupitve z gobami gobar obišče zdravnika, tam ga oskrbijo, že čez nekaj dni se vrne. Zdravnik ga vpraša, kaj se je zgodilo. Gobar odvrne, da je imel v skrinji pač še eno porcijo.