Tudi Nemčija odstopa od pogodbe o energetski listini

"Svojo trgovinsko politiko dosledno usklajujemo z varstvom podnebja in v skladu s tem odstopamo od pogodbe o energetski listini," je dejala državna sekretarka na nemškem ministrstvu za gospodarstvo Franziska Brantner. Odstop od pogodbe je označila za pomembno sporočilo konferenci o podnebnih spremembah COP27, ki trenutno poteka v Šarm el Šejku.

Odstop od pogodbe o energetski listini so že napovedale tudi nekatere druge države članice EU, kot so Poljska, Španija, Nizozemska in Francija. Italija je to že storila.