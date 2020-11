Tudi NPU in KPK preverjata Hojsov nakup parcele

Nakup 882 kvadratnih metrov zemljišča na slovenski obali, za katerega je minister Hojs odštel manj kot 76 tisoč evrov, preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad. Po naših podatkih trenutno zgolj zbirajo in preverjajo podatke o nenavadno ugodnem nakupu parcele.

Kako je minister Aleš Hojs prišel do zazidljivega zemljišča na slovenski obali po izjemno ugodni ceni – 75.910 evrov za 882 kvadratnih metrov – je poleg kriminalistov pod drobnogled vzel tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Sume korupcije pri mešetarjenju z zemljišči pa po poročanju časnika Delo preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). "Komisija je na podlagi medijskih objav in novinarskega vprašanja uvedla predhodni preizkus v zvezi z omenjeno zadevo. V okviru predhodnega preizkusa bomo preverili obstoj korupcijskih tveganj in morebitnih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter se nato odločili o (ne)uvedbi nadaljnjega postopka," so za Delo pojasnili na KPK.

Po naših podatkih pri NPU trenutno poteka osnovno preverjanje in zbiranje podatkov. Novinarji Dela so preverili tudi, ali morda na koprski policijski upravi poteka preiskava suma kaznivega dejanja, dobili pa so odgovori iz generalne policijske uprave, da ne vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe ne morejo odgovarjati zaradi varstva osebnih podatkov. Prav nepremičninski posli, tako Janševa sporna prodaja parcele v Trenti kot Hojsevo nenavadno ugoden nakup zemljišča na Obali, so med drugim povod za to, da si Janševa vlada prizadeva za drugačno delovanje NPU. Hojs pa je pred meseci zaradi nezadovoljstva z delom NPU celo nepreklicno odstopil, a si je nato premislil.

Parcela po ceni, o kakršni navadni državljani brez politično vplivnih poznanstvev, lahko zgolj sanjajo Zazidljivo zemljišče v Kolombanu je koprska občina še v času župana Borisa Popoviča po ugodni ceni najprej prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je pozneje preprodal po delih, med drugim tudi ministru Hojsu in Popoviču. Nekdanji koprski župan je zagotovil, da ni posredoval pri Hojsovem nakupu.