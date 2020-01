'Poslovilna' seja vlade v luči pogovorov o oblikovanju nove koalicije

Glede morebitnega oblikovanja nove vlade bo več znanega že danes, ko bodo o nadaljnjih korakih razpravljali organi SDS, SD in DeSUS. Ključna bo odločitev izvršnega odbora SDS, čeprav ni nujno, da bo že dokončna.

Ministri, ki opravljajo le še tekoče posle, so se sestali prvič po odstopu Marjana Šarca s premierskega položaja in po prenehanju mandata celotni vladi.

Zatrdila je, da uradnih povabil na pogovore za novo koalicijo še ni prejela. Po njenem mnenju se bo ključno zgodilo danes in v petek na organih strank.

Poslanska skupina stranki priporoča, da se udeležijo pogovorov o morebitnem oblikovanju nove koalicije, je že povedal vodja poslanske skupine Franc Jurša . Pivčeva te izjave razume kot razmišljanje z lastno glavo. A je spomnila, da je tudi Jurša povedal, da bodo o tem razpravljali organi stranke, ki so jih dolžni upoštevati.

Popoldne pa se bosta konstituirala svet in izvršni odbor DeSUS, razpravljali bodo tudi o nadaljnjih korakih po padcu vlade. Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je spomnila, da je DeSUS v osnovi za predčasne volitve, a se ne želi izrekati, preden dobi mandat organov stranke. Želi, da so pri tem kolikor je mogoče enotni.

Tudi predsednica SAB Alenka Bratušek je pojasnila, da ni udeležena v pogovorih za morebitno novo koalicijo. Organi SAB bodo sicer zasedali prihodnji teden.

Ob vprašanju glede projektov, za katere ji je žal, da jih zaradi padca vlade kot infrastrukturna ministrica ne bo mogla izpeljati, je izpostavila zakon o pravilih v cestnem prometu. Ta je pripravljen in ga bo z veseljem predala nasledniku. Želi si, da bi vlada potrdila še investicijski program za obnovo in nadgradnjo gorenjske železniške proge med Kranjem in Jesenicami, ki je pripravljen.

Odgovorila je tudi na vprašanje uresničitve drugih projektov. Prvak SDSJanez Janša je namreč v ponedeljek predlagal, da čas do volitev izkoristijo za sprejem nekaj nujno potrebnih zakonov. Naštel je zakon o pokojninsko-demografskem skladu, zakon o skrajšanju čakalnih vrst v zdravstvu ter zakon o javnih naročilih v zdravstvu.

Bratuškova ocenjuje, da so nujni projekti na področju dolgotrajne oskrbe in zdravstva, medtem ko demografski sklad nikakor ne.

Na vprašanje, ali bi spet prevzela vodenje infrastrukturnega resorja, če bi dobila priložnost, pa je odgovorila posredno. "Mislim, da smo v letu in pol naredili velike premike, dva velika projekta sta se premaknila z mrtve točke. Uspeli smo z veliko večino zagotoviti brezplačne javne prevoze za upokojence, športnike, invalide in še kar nekaj idej smo imeli. Ampak upajmo, da jih bo kdo drug znal enako dobro uresničevati,"je pojasnila.

'Če bodo volitve, šest mesecev ne bodo delali nič'

Po mnenju ministra za okolje in prostor Simona Zajca (SMC) je ob vprašanju predčasnih volitev ali nove koalicije pomembno, da izberejo možnost, da ne bodo predolgo v prostem teku. Obžaluje sicer, da je prišlo do razpada vlade. Kot je pojasnil, so na ministrstvu pravkar izpilili stanovanjski zakon, če bodo volitve, pa po njegovih besedah šest mesecev ne bodo delali nič. Enako velja za odpadke.

Pri pogovorih za morebitno novo koalicijo Zajc ne sodeluje, ker da ima preveč dela. Po njegovem mnenju je trenutno tudi brez pomena razmišljati o tem, ali bi še naprej ostal minister. Povedal pa je, da bodo na ministrstvu kljub temu, da opravljajo samo tekoče posle, vse zakone pripravili do konca.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič (SD) pa po padcu vlade sporoča vsem uradnikom, da je treba delati naprej, da ne bo država nekaj mesecev v mrtvem teku.