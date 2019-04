Tudi odrasli z avtizmom potrebujejo prevajalca med 'normalnim' in avtističnim svetom

"Urgentno in nemudoma bi potrebovali ambulanto za odrasle, v kateri bi delovali osebni zdravnik, psihiater in klinični psiholog. Na področju socialnega varstva pa bi v tem trenutku potrebovali najmanj deset dnevnih in bivalnih centrov po vsej Sloveniji, zagotovljeno osebno asistenco ter prilagojena delovna mesta na običajnem trgu dela, specializirane zaposlitvene centre, socialna podjetja in druge programe socialne vključenosti." Seznam glavnih stvari, ki bi se morale v prid odraslih ljudi z avtizmom nujno in čim prej urediti, je iz rokava stresla psihoterapevtka transakcijske smeri in strokovna vodja Dnevnega centra za mladostnike in odrasle s spektroavtistično motnjo v Domžalah Nevenka Nakrst . A preden pogledamo, zakaj, se spomnimo, kakšna motnja je avtizem, in spoznajmo 20-letnega Benjamina , ki z njo živi od malih nog.

Pojavnost spektroavtistične motnje v svetu strmo narašča. Po podatkih iz ZDA ima v generaciji, rojeni leta 2002, spektroavtistično motnjo eden od 68 otrok. Leta 2015 je bil v spektroavtistični motnji že eden od desetih dečkov in ena od 50 deklic. Če se bo takšen trend nadaljeval, bo leta 2025 že vsak drugi deček in vsaka deseta deklica v spektru avtističnih motenj.

To pomeni, da ima senzorne posebnosti in razmišlja drugače. Ker drugače razmišlja, se drugače vede, ima drugačne zaključke in rešitve ali pa jih sploh ne najde. Od oblike avtistične motnje je odvisno, kako se bodo težave kazale. Na primer osebe s klasičnim avtizmom imajo med drugimi običajno težave z govorom, medtem ko osebe z visoko funkcionalnim avtizmom govorijo pogosto preveč."Predvsem pa imajo omejen nabor tem in pogosto komunicirajo na družbeno nerazumljiv ali nesprejemljiv način. Posledica tega je, da imajo manj družbe, kot bi si želeli, šola zanje postane pravo 'minsko polje'. Številni starši morajo pustiti službo, ker ne najdejo ustreznega varstva, nekateri se odločijo celo za šolanje na domu, nekateri pa se šolajo na domu, ker jih šole odklanjajo, kar govori o kršenju človekovih pravic do enakopravnega šolanja," so razložili z Zvezi NVO za avtizem.

Avtizem je razvojno-nevrološka motnja, zaradi česar se osebe do drugih ljudi vedejo spremenjeno, drugačna je njihova verbalna in neverbalna komunikacija, značilna je tudi imaginacija. Obstaja več podtipov bolezni, ki so jih leta 2013 združili pod skupno streho MAS (motnja avtističnega spektra) oziroma SAM (spektroavtistična motnja). "Kljub velikim razlikam med osebami z avtizmom pa velja, da odražajo skupnost ljudi, katerih možgani delujejo drugače. Če smo mi nevrotipični, so njihovi možgani netipični," so pojasnili z Zveze NVO za avtizem Slovenije.

Center ASPI je prvi center v Sloveniji, kjer je program posvečen izključno mladostnikom in odraslim osebam s SAM in deluje od leta 2018.

Program v Centru ASPI v zametkih poteka od januarja 2018, uradno so ga odprli aprila istega leta. Za osebe s SAM, njihove starše in strokovne delavce je center izjemen dosežek, ki bo pomembno vplival na zagotavljanje boljše prihodnosti oseb s to motnjo, ki imajo težave pri vključevanju v družbo, sodelovanju z ljudmi in pri prilagajanju spremembam v okolici.

Pomembno vlogo zanj predstavlja Center ASPI v Domžalah, kjer srečuje svoje vrstnike. "Po navadi ga obiskujem ob ponedeljkih, ko se igramo družabne igre, po tem imamo še skupino za mladostnike. Enkrat mesečno se dobimo z društvom SNOP in gremo kam – na primer v muzej, na bovling, kolesarjenje, gokarde ... skratka vsak mesec nekam," je opisal. SNOP je sicer društvo za ustvarjalne dejavnosti in pomoč z umetnostjo, kjer širijo ustvarjalno moč med otroke in odrasle, še posebno otroke in mlade z avtizmom ter druge ranljive skupine.

Vesna Mlakar, filozofinja in dramska terapevtka, ustanoviteljica društva SNOP, ki otroke in mladostnike s SAM uči socialnih veščin, prepoznavanja in reguliranja čustev, pozornosti in koncentracije za Bežigradom v Ljubljani ter v Domžalah, vodi srečanja za mladostnike – od 15. leta – je Benjamina spoznala, ko je bil star 10 let. Pri njem je izvajala igralno terapijo na domu. "Benjamin ima diagnozo visoko funkcionalni avtizem, z neharmoničnimi umskimi sposobnostmi in sumom na hiperkinetično motnjo. Najina prva srečanja so bila polna dinamike, nedoločljive oblike in vsebine. Verbalno je komuniciral le delno, uporabljal na pol dokončane besede, opazna je bila prozodija v govoru. V šoli sploh ni govoril, kakor da bi imel tudi selektivni mutizem. Njegovi gibi so bili dinamični in groteskni, iz njih sem poskušala razbrati tisto, česar mi njegov jezik ni povedal. Prijateljev še ni imel, družil se je večinoma z bratranci in sestričnama. Počasi in vztrajno je napredoval," je opisala njegovo zgodbo.

To mu je uspelo ne zgolj zaradi terapij z Mlakarjevo. Ob tem je bil ves čas deležen razumevanja in podpore pedagoginje v osnovni šoli, razredničarke, matere, ki je spodbujala njegovo samostojnost, predvsem pa zaradi njegove izjemne volje. "Običajno je, da ima oseba z avtizmom svoj poseben hobi, svoje veliko zanimanje. Benjamina od nekdaj zanimajo vlaki in vozni redi. Pravzaprav zna vse vozne rede vlakov Slovenski železnic na pamet do minute natančno. Ima izjemen spomin. Čudovito je, da je svoj hobi združil s poklicnimi ambicijami in neomajno sledi svojim sanjam," je navdušeno pripovedovala Mlakarjeva.

Benjamin je torej mladostnik, ki živi polno življenje in ki na vprašanje, kaj kot oseba z avtizmom v življenju pogreša, potrebuje ter bi mu lahko družba in zakoni priskrbeli, nasmejano in nekritično odgovarja: "Ne vem, nimam ideje." A Mlakarjeva opozarja, da se mnogi primeri ne odvijajo tako dobro in spodbudno.

Otrokom z avtizmom po zakonu pripada le začasni spremljevalec in še ta izjemoma, medtem ko za odrasle osebna asistenca še ni vzpostavljena, z izjemo asistentov – prostovoljcev, ki jih usposablja Zveza NVO za avtizem Slovenije, je izpostavila Nakrstova.