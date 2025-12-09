Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Tudi oni bi šli noter, pa tudi po 15 letih še vedno ne morejo

Ljubljana, 09. 12. 2025 12.12 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
6

Zveza paraplegikov Slovenije opozarja, da čez dva dni poteče rok za ureditev dostopnosti javnih stavb za osebe z invalidnostmi, ki je določen z zakonom. "Kljub temu imajo država in občine še vedno četrtino stavb nedostopnih," opozarjajo na zvezi in ob tem poslance pozivajo, naj nikakor ne podprejo vladnega predloga podaljšanja roka za prilagoditve.

Čez manj kot 48 ur, v četrtek, 11. decembra 2025 se izteče 15-letni zakonski rok, da morajo biti vse stavbe v javni rabi dostopne invalidom. Gre za zdravstvene domove, občine, centre za socialno delo, kulturne ustanove, šole, športne objekte, cerkve.

Kljub temu Zveza paraplegikov Slovenije ugotavlja, da približno četrtina stavb še vedno ostaja nedostopnih. Podobno v raziskavah ugotavljata tudi Varuh človekovih pravic in Zagovornik načela enakosti, dodajajo.

"Za gibalno ovirane osebe to še naprej pomeni izključenost iz izobraževanja, storitev in javnega življenja. Storitve, ki so mnogim samoumevne, gibalno oviranim še vedno niso. To lahko pomeni nezmožnost prevzema paketa na pošti, obiska kulturne predstave ali bližnje trgovine," so ponazorili.

Šli bi noter, pa ne morejo
Šli bi noter, pa ne morejo FOTO: Shutterstock

Ob tem opozarjajo, da posledic zamude ne bodo nosile institucije, ki odgovornosti niso izpolnile, temveč osebe, ki se vsakodnevno soočajo z ovirami.

Nasveti, kako prilagoditi stavbo

Da bi se prilagodilo čim več javnih stavb, je Zveza paraplegikov Slovenije v okviru projekta Tudi jaz bi šel noter,  vzpostavila posebno spletno stran dostopno.eu, preko katere lahko lastniki stavb in občine dobijo pojasnila in tehnične napotke specializiranega arhitekta, kako stavbo najbolj enostavno prilagoditi. Hkrati obiskovalcem stavb nudijo svetovanje o pravici do dostopnosti, zbirajo prijave o nedostopnih stavbah in lastnike pozovejo k ukrepanju.

Poziv poslancem, naj roka za prilagoditev ne podaljšajo

Te dni so poslanci na mizo dobili novelo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki so ga pripravili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Novela med drugim uvaja novo globo za prekršek, če lastnik stavbe ne prilagodi, a z zamikom veljavnosti dveh let. Zveza paraplegikov Slovenije temu ostro nasprotuje in poziva poslance naj glasujejo proti. 

Nedostopnost
Nedostopnost FOTO: Shutterstock

"Slovenski invalidi že 15 let čakamo, da bodo stavbe končno dostopne. Podpiramo uvedbo nove globe, ne pa tudi dvoletnega roka za njeno uveljavitev. Takšen zamik dejansko pomeni podaljšanje roka. Sprašujem se, ali se vlada zaveda kakšno sporočilo s tem pošilja lastnikom stavb – tistim, ki so stavbe prilagodili sporoča, da jim tega v resnici še ni bilo treba, lastnikom, ki niso storili nič, pa daje še dvoletni odpustek," izpostavlja predsednik omenjene zveze Dane Kastelic.

Poslance zato pozivajo, da glasujejo proti takšnemu podaljšanju roka, saj so prepričani, da vprašanje dostopnosti presega posamezne spremembe zakonodaje.

dostopnost paraplegiki javne stavbe
Naslednji članek

Predsednik KPK opozoril na nerazumevanje njihove vloge in pristojnosti

Naslednji članek

Poziv proti javnemu naročilu za UI: spodkopavanje digitalne suverenosti

SORODNI ČLANKI

11 invalidov planincev dokazalo, da lahko premikajo meje

Vandalizem na kopališču za invalide: 'Skok v morje ni samoumevna radost'

Osebna asistenca: sindikat zahteva profesionalizacijo in povečanje sredstev

Invalidske pokojnine kljub zvišanju še vedno pod pragom revščine

Zgodbe navdiha: invalidi, ki svojega hendikepa ne dojemajo kot omejitve

'Prebijte ovire, odprite vrata: za vključujočo družbo in razvoj za vse'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
09. 12. 2025 12.36
+0
Že po invalidski transferjih se vid, da je vladi čist vseeno za invalide... Tko, da očitno majo prednost vse nevladne inštitucije za vsako pasjo procesijo...
ODGOVORI
1 1
BBcc
09. 12. 2025 12.39
Prva vlada je Golobova, ki je za 22% dvignila invalidom pokojnine. Kaj so strorile prejšnje vlade??
ODGOVORI
0 0
Smuuki
09. 12. 2025 12.24
+3
Vase zaverovanih levakov nihče ne prepriča. Dokler sami ne bodo uporabniki vozičkov ne verjamejo da so tudi invalidi ljudje. Polno leporečenja dejanj pa ni in ni. Za njih so ubogi tujci, migrantje, palestinci. Domačim ki se jim je zgodila invaludnost ponujajo predčasno končanje življenja.
ODGOVORI
4 1
suleol
09. 12. 2025 12.36
-1
aja desnuha pa ja haha bo lnik
ODGOVORI
1 2
frenk7
09. 12. 2025 12.38
-1
Svoj odnos do ranljivih skupin so janševci in desnuharji pokazali med covidom, ko so 5.000 stanovalcem odrekli bolnišnično oskrbo in so zato končali tam, kjer še ni bilo potrebno,..... kako te ni sram očitati nečesa, kar so tvoji počeli, ko so lahko,.... to so znane manire fašistov, janševcev in farških.
ODGOVORI
1 2
ptuj.si
09. 12. 2025 12.40
Kako tebe ni sram?? Itak pa LEvičarji ne verjamete v Covid.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385