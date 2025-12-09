Tudi oni bi šli noter, pa tudi po 15 letih še vedno ne morejo

Čez manj kot 48 ur, v četrtek, 11. decembra 2025 se izteče 15-letni zakonski rok, da morajo biti vse stavbe v javni rabi dostopne invalidom. Gre za zdravstvene domove, občine, centre za socialno delo, kulturne ustanove, šole, športne objekte, cerkve.
Kljub temu Zveza paraplegikov Slovenije ugotavlja, da približno četrtina stavb še vedno ostaja nedostopnih. Podobno v raziskavah ugotavljata tudi Varuh človekovih pravic in Zagovornik načela enakosti, dodajajo.
"Za gibalno ovirane osebe to še naprej pomeni izključenost iz izobraževanja, storitev in javnega življenja. Storitve, ki so mnogim samoumevne, gibalno oviranim še vedno niso. To lahko pomeni nezmožnost prevzema paketa na pošti, obiska kulturne predstave ali bližnje trgovine," so ponazorili.
Ob tem opozarjajo, da posledic zamude ne bodo nosile institucije, ki odgovornosti niso izpolnile, temveč osebe, ki se vsakodnevno soočajo z ovirami.
Nasveti, kako prilagoditi stavbo
Da bi se prilagodilo čim več javnih stavb, je Zveza paraplegikov Slovenije v okviru projekta Tudi jaz bi šel noter, vzpostavila posebno spletno stran dostopno.eu, preko katere lahko lastniki stavb in občine dobijo pojasnila in tehnične napotke specializiranega arhitekta, kako stavbo najbolj enostavno prilagoditi. Hkrati obiskovalcem stavb nudijo svetovanje o pravici do dostopnosti, zbirajo prijave o nedostopnih stavbah in lastnike pozovejo k ukrepanju.
Poziv poslancem, naj roka za prilagoditev ne podaljšajo
Te dni so poslanci na mizo dobili novelo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki so ga pripravili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Novela med drugim uvaja novo globo za prekršek, če lastnik stavbe ne prilagodi, a z zamikom veljavnosti dveh let. Zveza paraplegikov Slovenije temu ostro nasprotuje in poziva poslance naj glasujejo proti.
"Slovenski invalidi že 15 let čakamo, da bodo stavbe končno dostopne. Podpiramo uvedbo nove globe, ne pa tudi dvoletnega roka za njeno uveljavitev. Takšen zamik dejansko pomeni podaljšanje roka. Sprašujem se, ali se vlada zaveda kakšno sporočilo s tem pošilja lastnikom stavb – tistim, ki so stavbe prilagodili sporoča, da jim tega v resnici še ni bilo treba, lastnikom, ki niso storili nič, pa daje še dvoletni odpustek," izpostavlja predsednik omenjene zveze Dane Kastelic.
Poslance zato pozivajo, da glasujejo proti takšnemu podaljšanju roka, saj so prepričani, da vprašanje dostopnosti presega posamezne spremembe zakonodaje.
