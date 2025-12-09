Tudi oni bi šli noter, pa tudi po 15 letih še vedno ne morejo

Čez manj kot 48 ur, v četrtek, 11. decembra 2025 se izteče 15-letni zakonski rok, da morajo biti vse stavbe v javni rabi dostopne invalidom. Gre za zdravstvene domove, občine, centre za socialno delo, kulturne ustanove, šole, športne objekte, cerkve.

Kljub temu Zveza paraplegikov Slovenije ugotavlja, da približno četrtina stavb še vedno ostaja nedostopnih. Podobno v raziskavah ugotavljata tudi Varuh človekovih pravic in Zagovornik načela enakosti, dodajajo.

"Za gibalno ovirane osebe to še naprej pomeni izključenost iz izobraževanja, storitev in javnega življenja. Storitve, ki so mnogim samoumevne, gibalno oviranim še vedno niso. To lahko pomeni nezmožnost prevzema paketa na pošti, obiska kulturne predstave ali bližnje trgovine," so ponazorili.