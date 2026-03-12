Tudi Paravan na sumljivem sestanku: 'Dogodek sem skušal prijaviti'

Pravi, da je o zadevi spregovoril "neodvisno od (ne)objave morebitnega posnetka pogovora". Kot navaja, so ga konec januarja kontaktirali zastopniki investicijskega sklada, ki naj bi imel interes investiranja na področju energetike v jugovzhodni Evropi, in je zato iskal lokalne eksperte. "Ker sem s koncem leta 2025 zamenjal službo in kariero nadaljujem v zasebnem podjetju, sem tako kot na mnoge druge sestanke z mednarodno udeležbo, šel tudi na srečanje z dvema predstavnikoma sklada z imenom Parosi Capital." Konec februarja so se srečali v Zagrebu, razlaga. "Po daljšem uvodnem delu pogovora o moji karieri in trendih v energetiki, so postajala vprašanja in dikcija sogovornikov vedno bolj sugestibilna. Kljub temu, da sem jim skozi sestanek večkrat povedal, da želim sodelovati na transparenten način in večkrat vprašal, za katerega investitorja naj bi šlo, so se izgovarjali na diskretnost do investitorja, ki naj bi ga spoznal v naslednjem koraku."

Vsebina pogovora je nanesla tudi na družbo Gen-I, od tam pa vse bolj na Roberta Goloba ter "zelo eksplicitno postavljati sugestibilna vprašanja, vezana na lastništvo Gen-I". Zatrjuje, da je takrat podvomil v namere sogovornikov. "Po prihodu domov sem sogovornikom, s katerimi sem do zagrebškega sestanka komuniciral prek elektronske pošte, poslal še zadnje sporočilo, v katerem sem še enkrat več opozoril na moje pogoje: transparentno delovanje, korektnost do vseh preteklih in sedanjih delodajalcev ter pričakovanja, da delujem le s partnerji, ki imajo uveljavljeno reputacijo na trgu. Zaključil sem s sporočilom, da v prihodnje nisem pripravljen sodelovati s sogovorniki, ki se jasno ne izpostavijo in ne potrdijo ustreznih etičnih jamstev."