Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Tudi Paravan na sumljivem sestanku: 'Dogodek sem skušal prijaviti'

Ljubljana, 12. 03. 2026 16.28 pred 10 minutami 3 min branja 4

Avtor:
N.Š.
Dejan Paravan, generalni direktor Skupine GEN

Tudi dr. Dejan Paravan, ki je sredi oktobra lani presenetljivo napovedal svoj odhod z mesta generalnega direktorja družbe GEN energija, naj bi se znašel sredi afere s prisluhi. Potem ko je slišal za primera Dominike Švarc Pipan in Nine Zidar Klemenčič, je javnost kar sam obvesti, da ocenjuje, da je bil tarča prirejenega poslovnega srečanja.

Pravi, da je o zadevi spregovoril "neodvisno od (ne)objave morebitnega posnetka pogovora". Kot navaja, so ga konec januarja kontaktirali zastopniki investicijskega sklada, ki naj bi imel interes investiranja na področju energetike v jugovzhodni Evropi, in je zato iskal lokalne eksperte. "Ker sem s koncem leta 2025 zamenjal službo in kariero nadaljujem v zasebnem podjetju, sem tako kot na mnoge druge sestanke z mednarodno udeležbo, šel tudi na srečanje z dvema predstavnikoma sklada z imenom Parosi Capital."

Konec februarja so se srečali v Zagrebu, razlaga. "Po daljšem uvodnem delu pogovora o moji karieri in trendih v energetiki, so postajala vprašanja in dikcija sogovornikov vedno bolj sugestibilna. Kljub temu, da sem jim skozi sestanek večkrat povedal, da želim sodelovati na transparenten način in večkrat vprašal, za katerega investitorja naj bi šlo, so se izgovarjali na diskretnost do investitorja, ki naj bi ga spoznal v naslednjem koraku."

Preberi še Novi posnetki, nekdanja ministrica: 'Nekdo je postavil celo lažno spletno stran'

Vsebina pogovora je nanesla tudi na družbo Gen-I, od tam pa vse bolj na Roberta Goloba ter "zelo eksplicitno postavljati sugestibilna vprašanja, vezana na lastništvo Gen-I".

Zatrjuje, da je takrat podvomil v namere sogovornikov. "Po prihodu domov sem sogovornikom, s katerimi sem do zagrebškega sestanka komuniciral prek elektronske pošte, poslal še zadnje sporočilo, v katerem sem še enkrat več opozoril na moje pogoje: transparentno delovanje, korektnost do vseh preteklih in sedanjih delodajalcev ter pričakovanja, da delujem le s partnerji, ki imajo uveljavljeno reputacijo na trgu. Zaključil sem s sporočilom, da v prihodnje nisem pripravljen sodelovati s sogovorniki, ki se jasno ne izpostavijo in ne potrdijo ustreznih etičnih jamstev."

Preberi še Objava pogovorov odvetnice Zidar Klemenčič, Janković: To je čista laž

Naslednji dan se je, tako Paravan, posvetoval s strokovnjaki za varnost ter zbral vso dokumentacijo in kronološki zapis o dogajanju. "Dogodek sem skušal prijaviti Policiji, vendar mi je bilo rečeno, da dogodek sam po sebi ni kaznivo dejanje, prav tako takrat ni bil poznan motiv, zato prijave Policija ne bi mogla sprejeti."

Nekaj dni kasneje je dobil odgovor, zahvalili so se mu ter zapisali, sa so se sestali z več sogovorniki. Iz zapisanega je sklepa, da so razumeli sporočilo in da prekinjajo komunikacijo. 

Ko je nato 11. marca zasledil izjavo Dominike Švarc Pipan, je prepoznal vzorec, in ugotovi, da gre najverjetneje gre za isto združbo, ki je nagovarjala tudi njega. "S pripravljeno dokumentacijo sem na pobudo odvetnika odšel na policijo in oddal prijavo, čeprav se je pri policistih sprva pojavila enaka in že omenjena dilema, saj moji pogovori niso bili nikjer objavljeni. Očitno je odmevnost primera Švarc Pipanove in še nekaj podobnih primerov sprožila utemeljene sume pri pristojnih organih," je še ocenil. 

dejan paravan prisluhi zidar klemenčič švarc pipan

Odprli 1,8 km ceste: 'Dokaz, da sanje Korošcev spreminjamo v realnost'

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
12. 03. 2026 16.53
Golobistom teče slap v grlo..
Odgovori
0 0
pope p
12. 03. 2026 16.53
ta vlada je proti izraelska ziher je mossad v igri, ker hocejo poslusnega janso (deset krat hujsi) na oblasti
Odgovori
0 0
BelgradeBoy
12. 03. 2026 16.51
hahaha, ta že ve da bo naslednji in se dela papeža zdaj... Janković in njegov otrok Golob - največja kapitalista in kradljivca a za slovesnke ovce najbolj leva in socialna...beeee
Odgovori
+1
1 0
rok1900
12. 03. 2026 16.53
Lol v bistvu prvi golobov krušni oče je bil Bavčar on ga je spravil na vrh gen-i
Odgovori
0 0
Žmavc
12. 03. 2026 16.45
Torej je vse res!
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico
Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico
vizita
Portal
Zdravila, ki lahko prinašajo resna tveganja
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
cekin
Portal
Račun za pijačo iz Crikvenice: tokrat se pritožujejo Hrvati. Kaj bodo rekli tuji turisti?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Danes svoj 30 rojstni dan praznuje slovenski športni junak
Danes svoj 30 rojstni dan praznuje slovenski športni junak
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
dominvrt
Portal
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
okusno
Portal
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Pretekla življenja
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
Nikjer posebej
Nikjer posebej
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564