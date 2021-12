Tudi plastenke in pločevinke kmalu kot povratna embalaža?

V Eko krogu poudarjajo, da se kavcijski sistem kaže kot cenejši, učinkovitejši in preglednejši sistem zbiranja odpadne embalaže. Poleg tega odpira nova delovna mesta, prispeva k manj smetenja ter omogoča več ponovne uporabe embalaže pijač in kvalitetnega recikliranja. Kavcijski sistem pomeni, da potrošnik ob nakupu pijače za embalažo plača znesek oziroma kavcijo, ki jo ob vrnitvi nazaj na zbirno mesto dobi povrnjeno. V stranki LMŠ so se zavzeli za vzpostavitev takšnega sistema, podporo tej ideji je izrazil tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

"V LMŠ menimo, da moramo v Sloveniji nujno razvijati sodobne prakse predelave in recikliranja odpadkov, s katerimi ne bomo le privarčevali zaradi nižjih dajatev Evropski uniji, temveč bomo lahko iz odpadkov ustvarjali nove produkte in tako zvišali dodano vrednost," so med drugim zapisali v sporočilu za javnost. V EU uveden prenovljen sistem virov lastnih sredstev, ki jih sestavljajo tudi nacionalni prispevki za nereciklirano odpadno plastično embalažo, namreč pomeni, da bodo ti odpadki poleg okoljskega problema predstavljali tudi finančno breme. "En kilogram nereciklirane odpadne plastične embalaže nas bo stal 0,8 evra. Slovenija bo tako za odpadno embalažo letos plačala več kot 10 milijonov evrov. Na podlagi sprejetega proračuna Evropske unije za leto 2022 pa bo Slovenija prihodnje leto za nereciklirano odpadno plastično embalažo odštela že več kot 11 milijonov evrov," so zapisali.

Kavcijski sistem pomeni, da potrošnik ob nakupu pijače za embalažo plača znesek oziroma kavcijo, ki se mu ob vrnitvi embalaže na zbirno mesto povrne. Tak sistem že poznajo v številnih evropskih državah in pomeni dodaten prispevek k učinkovitejšemu zbiranju odpadne embalaže za dosego okoljskih ciljev.

Predlog novega zakona o varstvu okolja po njihovi oceni prinaša nekaj dobrih rešitev predvsem v delu, ki ureja t. i. proizvajalčevo razširjeno odgovornost, a si želijo še več. "V LMŠ smo prepričani, da moramo narediti korak naprej in upoštevati zakonodajni predlog nevladne organizacije Eko krog ter vzpostaviti kavcijski sistem ravnanja z odpadno embalažo," so poudarili. Gre za preverjeno rešitev, s katero lahko dosežemo več kot 90 odstotkov ločeno zbranega kakovostnega materiala, uporabnega za izdelavo nove embalaže. V LMŠ bodo vložili zahtevo za splošno razpravo o predlogu zakona o varstvu okolja, saj želijo, da k vzpostavitvi kavcijskega sistema vse parlamentarne prispevajo svoje predloge, poglede in pomisleke. S širokim političnim konsenzom bo namreč mogoče zasnovati še učinkovitejši, preglednejši in uspešnejši sistem ter tako pripomoči k ohranitvi čistega okolja in zmanjšanju onesnaženja, so poudarili.

Andrej Vizjak idejo podpira Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je seznanil s pobudo za vzpostavitev kavcijskega sistema za embalažo pijač, kot so na primer plastenke in pločevinke, ki jo je pripravilo društvo Eko krog. Idejo podpira, uresničiti jo bo skušal že v postopku sprejemanja novega zakona o varstvu okolja, so sporočili z ministrstva. Po Vizjakovi oceni je pobuda skladna z novim zakonom o varstvu okolja, zato bodo določbe v parlamentarni proceduri z amandmaji vključene v ta zakon. Sočasno bo ministrstvo za okolje in prostor pripravilo uredbo, ki bo konkretneje uredila to področje, so napovedali. Vizjak rešitev kavcije podpira zlasti za plastenke in pločevinke. Kavcijski sistem pomeni, da potrošnik ob nakupu pijače za embalažo plača znesek oziroma kavcijo, ki se mu ob vrnitvi embalaže na zbirno mesto povrne. Tak sistem že poznajo v številnih evropskih državah in pomeni dodaten prispevek k učinkovitejšemu zbiranju odpadne embalaže za dosego okoljskih ciljev.

