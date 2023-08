Tudi po inšpekcijskem ogledu vzrok onesnaženja barja ostaja neznanka

Inšpekcijski ogled onesnaženih polj in potokov na območju Ljubljanskega barja je zaključen, a vzrok onesnaženja zaenkrat še ostaja neznanka. "Izvora močneje obarvanega pritoka v Bevški graben ni bilo mogoče ugotoviti, prav tako ni bilo indicev, ki bi kazali na povzročitelja onesnaženja," so sporočili z inšpektorata. Očitno bo vzrok onesnaženja znan šele po analizi odvzetih vzorcev.

Inšpektorja Inšpektorata RS za okolje in energijo ter Inšpektorata RS za naravne vire in prostor sta danes zaključila dvodnevni ogled onesnaženja na Ljubljanskem barju, o katerem so v ponedeljek direktorja Javnega zavoda Krajinski park Barje in Policijo obvestili geografi ljubljanske Filozofske fakultete, ki so na terenu izvajali vaje.

Teren in razsežnosti onesnaženja sta si inšpektorja ogledala skupaj z naravovarstvenim nadzornikom krajinskega parka. Kot so sporočili po ogledu, so si ogledali vse lokacije 'črnih' polj in travnikov ob Bevškem grabnu vse do sotočja oziroma izliva grabna v Ljubljanico. Na terenu so bili tudi predstavniki Agencije RS za okolje (ARSO), ki so vzeli vzorce vode in bodo opravili analize.

icon-expand Še vedno je na območju onesnaženja močan vonj po fekalijah. FOTO: 24UR

"Bevški graben je bil gorvodno rahlo kalen, motno rjave barve. Na sotočju Bevškega grabna in Ljubljanice je bilo jasno videti rjav izliv iz Bevškega grabna. Na parcelah, ki so dotok Bevškega grabna, pa je voda močneje obarvana, delno se je razlivala po poti," so zapisali v sporočilu in dodali, da je bilo na terenu moč zaznati vonj po fekalijah. "Izvora močneje obarvanega pritoka v Bevški graben ni bilo mogoče ugotoviti, prav tako ni bilo indicev, ki bi kazali na povzročitelja onesnaženja," so še navedli. Inšpekcijski postopek se nadaljuje, na obeh inšpektoratih pa pričakujejo ugotovitve iz predkazenskega postopka, ki ga vodi Policija, pa tudi strokovnih služb, ki so vzorčile vodo, saj še vedno ni jasen izvor onesnaženosti.

icon-expand Polja z onesnaženo vodo sta si ogledala inšpektorja, ki pa o vzroku onesnaženja še ne moreta govoriti, saj je treba počakati na analize odvzetih vzorcev. FOTO: Uroš Stepišnik

Je za onesnaženje kriv človek ali gre za naraven pojav? Po prvih informacijah geografov in profesorja geografije Uroša Stepišnika, da naj bi bilo barje onesnaženo s komunalnim blatom, je kmalu na dan prišla še ena možna razlaga za temno in smrdečo vodo, ki se je razširila v Ljubljanico. In sicer so domačini opozorili, da bi lahko šlo tudi za naraven pojav. Kot nam je v torek pojasnil direktor krajinskega parka Janez Kastelic, je na območju, kjer so zaznali črno in smrdečo vodo, zaradi poplavljenega barja skoraj dva tedna stala voda, ob visokih temperaturah pa pride lahko do gnitja in razpadanja poplavljenega rastja, prav tako naj bi v vodi plavali tudi kadavri umrlih živali, ki jih je poplavila voda, zato bi to lahko bila ena od razlag za onesnaženo in temno vodo.