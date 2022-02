Tudi poklicni gasilci zahtevajo pogajanja za dvig plačnih razredov

Zahtevi sindikata po začetku pogajanj je, kot navajajo, botrovalo več dejavnikov – med drugim vse višji stroški osnovnih življenjskih potrebščin, skokovita rast cen energentov, stopnja inflacije, ki niža realno vrednost trenutnih plač, predvsem pa decembrsko zvišanje plačnih razredov zaposlenim v dejavnosti zdravstva in socialnega skrbstva, nazadnje pa ta teden tudi zdravnikom in zobozdravnikom.

Ob tem so poudarili, da poklicni gasilci ne nasprotujejo uvrstitvam omenjenih skupin v višje plačne razrede, nasprotujejo pa temu, da so bile ostale skupine javnih uslužbencev in s tem tudi poklicni gasilci v teh postopkih spregledani. S tem so bila namreč sedanja plačna razmerja, ki izhajajo iz zahtevnosti in odgovornosti delovnih mest, popolnoma porušena.

"Poklicni gasilci v okviru enotnega plačnega sistema v javnem sektorju pričakujemo enako obravnavo, kot so jo po zadnjih informacijah deležni zdravniki in zobozdravniki. Pričakujemo uvrstitve v višje plačne razrede za tolikšno število plačnih razredov, za kolikor se bile na podlagi vladnih izhodišč dvignjene uvrstitve delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov," so zapisali v sindikatu.

Ob tem so vlado in obrambno ministrstvo pozvali, da v najkrajšem možnem času oziroma še ta mesec začnejo pogajanja, na katerih se bodo dogovorili glede višjih plačnih razredov, pri tem pa odgovor pričakujejo najpozneje do konca naslednjega tedna.