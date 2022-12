'Tudi prejemki sodelavcev v zdravstveni negi pogosto pod minimalno plačo'

Slavica Mencinger je zapisala, da so se s podpisom omenjenega dogovora res ustvarile nove anomalije, a so se sindikati in vlada zavezali, da se te odpravijo v letu 2022.

Kot je zapisala, so se s podpisom omenjenega dogovora res ustvarile nove anomalije, a so se sindikati in vlada zavezali, da se te odpravijo v letu 2022. Ob tem je izrazila obžalovanje, da je dogovor "dvignil veliko prahu" tudi med njihovimi najožjimi sodelavci v zdravstvenem timu, pri čemer je spomnila na odziv zdravniškega sindikata Fides in mladih zdravnikov, da nikjer v svetu medicinske sestre nimajo višjih plač od zdravnikov.

Slavica Mencingar v daljšem zapisu pojasnjuje, zakaj niso pristopili k parafiranju dogovora in ga tudi ne bodo podpisali. Izpostavlja, da so bili ves čas pogajanj z aktualno vlado deležni obtožb, da so z dogovorom iz novembra lani zrušili enotni plačni sistem v javnem sektorju in ustvarili nove anomalije.

Po besedah Mencingarjeve medicinske sestre nimajo višjih plač od zdravnikov, razen morda redkih izjem. So pa bili nekoliko višjega dviga plač deležni zaposleni na najtežjih deloviščih v zdravstveni negi, denimo srednje in diplomirane medicinske sestre v intenzivnih terapijah ter diplomirane medicinske sestre v nujni medicinski pomoči, pa tudi na zahtevnih vodstvenih delovnih mestih v zdravstveni negi.

"Ko potegnemo črto, se morda res primeri, da so mladi zdravnik in morda tudi specialisti povsem na začetku svojih kariernih poti plačani manj kot prej omenjeni sodelavci z mnogimi leti delovnih izkušenj in posledično napredovanji. In seveda nihče od nas ne oporeka temu, da si zaslužijo tako mladi zdravniki kot vsi ostali dostojno plačilo. Vendar ne na vsak način in za vsako ceno v škodo najožjih sodelavcev, ki prav tako opravljajo izjemno težko in odgovorno delo," je zapisala.

Tudi v zdravstveni negi sodelavci pod minimalno plačo

Po njenih navedbah bo tako po 1. aprilu prihodnje leto na primarni ravni v ordinaciji lahko sedel nekdo z 59. do 62. plačnim razredom, zunaj nje pa srednja medicinska sestra v 24. oz. diplomirana medicinska sestra v 34. plačnem razredu. Tudi v zdravstveni negi imajo namreč zaposlene mlade sodelavce, ki so na začetku karierne poti, brez napredovanj ter s prejemki zgolj malo nad ali pogosto tudi pod minimalno plačo.

Aktualni vladi očita kršenje dogovora iz lanskega novembra in obžaluje, da niso zmogli prepoznati in ustrezno nagraditi oz. "polepiti z obližem" vseh tistih, ki so novembra dobili najmanj in so že v osnovi najslabše vrednoten kader v zdravstveni negi. Po njenih navedbah gre predvsem za zdravstvene tehnike in diplomirane medicinske sestre na primarni ravni in z nekaj izjemami tudi na sekundarni in terciarni.