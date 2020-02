Tudi prihodnji dnevi bodo bolj kot na zimo spominjali na pomlad

Do začetka meteorološke pomladi nas loči še 18 dni, a vreme se očitno ne zmeni za letne čase, saj nas pomladanske temperature spremljajo že kar nekaj časa. Najbolj, kar do 16 stopinj Celzija, se je včeraj ogrelo na Kočevskem in v Beli krajini, drugod smo izmerili od 12 do 15 stopinj Celzija, celo v Ratečah jih je bilo devet. Zaradi visokih temperatur se je narava letos začela prebujati več kot mesec dni prej kot običajno. Iz Ankarana prihaja spodnja fotografija cvetenja mandljevca, ki ga krasijo rožnati cvetovi. Ob takšnem razvajanju si lahko le želimo, da nam prihodnji tedni ne bodo postregli s kakšno izrazito ohladitvijo.

Dobro je vedeti: V času cvetenja leske in jelše se lahko razvijejo simptomi alergijske bolezni tudi pri posameznikih preobčutljivih na brezo. Bodite pozorni na razvoj cvetenja v vašem neposrednem okolju. Drevesa in grmi v bližini stavb so lahko velik vir cvetnega prahu, ki se ob prezračevanju prenese tudi v bivalne prostore.

Drugod po Sloveniji je v teku glavna sezona cvetenja leske in jelše. V prihodnjih dneh bodo občasne padavine in veter zniževale obremenjenost zraka s cvetnim prahom. Povečanje obremenitve do visokih vrednosti z izboljšanjem vremenskih pogojev pričakujemo v sredo in četrtek.

Dva sončna in precej topla dneva, v noči na petek pa hiter prehod fronte

Tudi v prihodnjih dneh bomo nad Evropo imeli t. i. atlantski tip vremena, zato si prave zime ne moremo obetati. To pomeni, da bodo nad severnim Atlantikom še naprej nastajali globoki cikloni, ki se bodo nato kot po tekočem traku usmerjali proti Evropi. Dovolj hladno za sneg bo le v Skandinaviji in Rusiji, drugod pa bo ob padavinah le deževalo.

Pri nas bo sreda sončna, občasno pa bo v severni in vzhodni Sloveniji oblačnost nekoliko povečana. V popoldanskih urah predvsem nad hribi ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Veter bo šibak in spremenljive smeri. V Vipavski dolini in na Goriškem, kjer bo do zgodnjega popoldneva pihala šibka burja, se bo ogrelo do 14 stopinj Celzija. Na Obali bo ob zahodniku kakšna stopinja manj, v vzhodni in osrednji Sloveniji pričakujemo 11 ali 12 stopinj Celzija, na severozahodu pa bo okoli 8 stopinj Celzija.